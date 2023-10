Une Nissan peut-elle valoir plus qu'une hypercar ? La réponse est oui, s'il s'agit d'une rarissime GT-R50 d'Italdesign, l'exercice de style produit en seulement 18 exemplaires comme une "vision" de l'avenir de la supercar japonaise.

Plus unique que rare

La voiture mise aux enchères par RM Sotheby's est l'une des 18 GT-R50 produites par Italdesign. Il s'agit en quelque sorte d'une voiture unique pour laquelle le prix demandé, aux alentours de 950 000-1 150 000 euros, est certainement justifié et approprié.

Galerie: La Nissan GT-R50 en vente chez RM Sotheby's

2 Photos

Ceux qui connaissent bien le monde des supercars et des hypercars savent en effet que la Nissan GT-R R35 (version dont la R50 est dérivée) est déjà l'une des voitures de sport les plus convoitées de tous les temps. En plus d'une esthétique unique, l'entreprise de design a également ajouté la dernière évolution du traditionnel V6 Biturbo de 3,8 litres, capable de produire jusqu'à 720 ch et directement hérité de la GT-R Nismo.

La Nissan GT-R50 vue de près

Pour deux anniversaires

Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la carrosserie, dont nous laissons les photos parler, il s'agit d'une voiture très spéciale pour une autre raison. Dévoilée en 2019, la GT-R50 est conçue pour célébrer deux anniversaires très importants : le 50ème anniversaire de la Nissan GT-R et celui d'Italdesign.

La Nissan GT-R50 en vente chez RM Sotheby's, vue arrière

Lors de son lancement sur le marché en 2020, la voiture initialement prévue pour être produite à 50 exemplaires était proposée à un prix de base de 990 000 euros, hors personnalisation et taxes.

L'intérieur de la Nissan GT-R50 mise en vente chez RM Sotheby's

Ainsi, si les enchères atteignent une valeur encore plus élevée, la GT-R50 numéro 11 pourrait devenir la Nissan la plus chère de l'histoire.