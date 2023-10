Il est difficile de croire que 10 ans se sont écoulés depuis que Nissan a dévoilé cette IDx au Tokyo Motor Show en tant que voiture de sport conceptuelle d'entrée de gamme, avec une version Nismo en prime. Dix ans plus tard, il n'y a toujours aucun signe d'une quelconque version de production. Cela dit, il y a une lueur d'espoir qu'un modèle sub-Z sorte un jour, d'après une déclaration faite par le responsable de la planification des produits de la société, Ivan Espinosa, lors d'une interview accordée au magazine Top Gear.

" En fonction de l'époque, nous avons toujours eu la GT-R, nous avons toujours eu la Z, et nous avons toujours eu une voiture d'entrée de gamme - soit une hot hatch comme la Pulsar, soit quelque chose d'autre [à ce niveau de prix et de performance]. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. Ce point [de prix et de performance]."

Nissan IDx et IDx Nismo Concepts

Quant à la forme que prendrait cette voiture, il a laissé entendre qu'il ne s'agirait pas d'une voiture à hayon comme les Pulsar d'antan. Il s'agirait d'une "voiture de sport électrique plus petite" et "un peu plus abordable" pour répondre aux besoins des clients âgés d'une vingtaine d'années. Pour attirer une clientèle aussi jeune, Espinosa a déclaré que la voiture devrait être "captivante et plaisante à conduire" tout en offrant un dérivé Nismo.

Il semblerait que Nissan veuille créer une voiture électrique rivalisant avec les Toyota GR86, Subaru BRZ et Mazda MX-5 Miata. Cependant, il est plus facile de le dire que de le faire, car le lancement d'une voiture de sport d'entrée de gamme signifierait qu'elle devrait coûter moins que la Z la moins chère. Une voiture de sport électrique à moins de 38 000 euros semble être une chimère pour l'instant, étant donné que même la GR86 la moins chère coûte aujourd'hui près de 30 000 euros.

L'électrique au service de la sportivité ?

Les rivaux japonais pensent également à des voitures hybrides et électriques performantes, comme en témoigne le Japan Mobility Show qui a accueilli les premières Honda Prelude, Mazda Iconic SP et Toyota FT-Se. Nissan a participé au salon avec son propre concept spectaculaire, l'Hyper Force, qui ouvre une fenêtre sur l'inévitable avenir électrique de la GT-R.

En septembre 2021, Matthew Weaver, vice-président de Nissan Design Europe, a partagé son travail sur un hypothétique renouveau de la Silvia (photo ci-dessus). Peu de temps après, une rumeur intéressante émanant du magazine japonais Best Car faisait état d'un renouveau électrique de la marque dès 2025. Cependant, nous avons pris cette rumeur avec une bonne dose de scepticisme.