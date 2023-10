Nissan a présenté toutes sortes de concepts électriques farfelus au Japan Mobility Show 2023, mais les journalistes présents à Tokyo voulaient en savoir plus sur le nouvel Armada. Également vendu sous le nom de Patrol sur de nombreux marchés, ce SUV de grande taille est très ancien par rapport aux normes du segment, puisque son ossature remonte au début de l'année 2010. Heureusement, le modèle de nouvelle génération est en route, et on nous dit qu'il vaudra la peine d'attendre.

L'Armada meilleur que le Land Cruiser

Ivan Espinosa, vice-président senior de Nissan en charge de la stratégie et de la planification des produits au niveau mondial, a déclaré à CarExpert que l'Armada allait monter en gamme pour rivaliser avec les grands SUV plus sophistiqués.

"Honnêtement, tout dépend, parce que nous allons aussi aux États-Unis avec beaucoup de concurrents, donc cela dépend du marché. Et je dirais que le plus évident, je n'aime pas le dire, c'est le Toyota Land Cruiser 300. C'est un concurrent et notre SUV est bien meilleur que le Land Cruiser. Vous le conduirez, nous pourrons en reparler quand vous l'aurez conduit".

2025 Nissan Armada Patrol Photos espions

7 Photos

Il convient de préciser que Toyota ne vend pas le Land Cruiser 300 aux États-Unis, où il a récemment introduit le Land Cruiser 250 2024, également connu sous le nom de Prado sur d'autres marchés.

Le V6 biturbo entre en jeu à la place du V8 atmosphérique

Ivan Espinosa a confirmé les rumeurs concernant l'abandon du moteur V8 au profit d'un V6 biturbo. Si vous êtes de ceux qui pensent que la cylindrée ne peut être remplacée, vous n'aimerez probablement pas l'idée de perdre deux précieux cylindres. Toutefois, le vice-président a déclaré : "Vous ne regretterez pas le V8". Il apprécie toujours le puissant moteur atmosphérique de 5,6 litres, mais affirme que son remplaçant de taille réduite à induction forcée sera meilleur.

Selon un concessionnaire Nissan cité par Automotive News dans un rapport datant de la fin du mois d'août, le V6 TT transmettra 424 chevaux à la route via une boîte de vitesses automatique à neuf rapports. Pour rappel, l'ancien V8 NA développe 400 chevaux et fonctionne avec une boîte automatique à sept rapports. On peut supposer que l'induction forcée apportera une augmentation massive du couple par rapport aux 560 Nm de l'ancien moteur.

Non seulement le V8 disparaît, mais il en va de même pour les moteurs diesel, car Nissan vend le grand SUV avec un brûleur à huile. Comme une grande partie de la clientèle provient du Moyen-Orient, où l'essence est reine, il n'est plus possible d'investir dans un moteur diesel. Le nouveau V6 TT devrait de toute façon être bien plus économe en carburant que le moteur à huit cylindres.

Ivan Espinosa a admis que l'Armada commençait à se faire vieux, surtout en ce qui concerne l'infodivertissement. Il a promis que la prochaine génération apporterait "un grand changement technologique", mais sans entrer dans les détails. Quels que soient les projets de Nissan pour son nouveau grand SUV, la logique veut que ces changements aient également un impact sur l'Infiniti QX80, un véhicule de luxe.