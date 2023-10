Chaque constructeur automobile a son propre langage stylistique. Chez Nissan, la calandre V-Motion s'est imposée aux États-Unis depuis plus de dix ans.

La première itération remonte au Juke original de 2010, qui était doté d'une toute petite calandre V-Motion. En 2015, ce design a évolué vers la version 2.0, plus proéminente, qui a fait ses débuts sur le concept V-Motion 2.0 (illustré ici).

Mais alors que Nissan s'oriente vers un avenir électrifié, un avenir essentiellement dépourvu de calandre, le motif V-Motion ne fera probablement pas partie du plan de l'entreprise pour l'avenir.

Lors d'un entretien avec Alfonso Albaisa, vice-président du design mondial de Nissan, ce dernier a indiqué que l'équipe de design ne se concentrait pas sur le V-Motion.

"Il en reste un peu, mais non, nous n'utilisons pas ces motifs de manière aussi littérale. Je pense que si nous avons réussi, c'est que plus personne ne demande [V-Motion] au sein de l'entreprise. Ou s'ils le demandent, les autres cadres ne suivent pas. Une seule personne peut donc dire : 'Qu'en est-il de V-Motion ?' Et si la salle reste silencieuse, cela signifie qu'il s'agit d'une voix minoritaire et que l'on continue."