Le rassemblement des concepts Nissan se poursuit en vue du Salon automobile de Tokyo qui débutera le 25 octobre. Le nouveau prototype dévoilé par le constructeur japonais s'appelle l’Hyper Punk et il s’agit d’un crossover extravagant conçu, d’après le communiqué de presse de la marque, pour "les créateurs de contenu, les artistes, les influenceurs et tous ceux qui aiment le style et l'innovation".

Comme tous les autres concepts dévoilés jusqu'à présent, l'Hyper Punk ne deviendra pas un modèle de série, même si ses lignes pourront toujours inspirer les futures Nissan d'une manière ou d'une autre.

Tradition et innovation

De l'extérieur, l'Hyper Punk semble compact et très surélevée, avec de gigantesques roues de 23 pouces et une carrosserie aussi anguleuse que profilée. A bord, le concept s'inspire de la culture japonaise, avec de nombreux éléments de style origami qui créent un environnement dans lequel art et le numérique se mélangent.

Les nombreuses caméras positionnées sur la voiture permettent de "capturer" ce qui se trouve autour de la voiture, tandis qu'un filtre spécial régi grâce à l'intelligence artificielle et transforme façonne le tout comme un dessin de manga.

Le cockpit est également conçu pour permettre la création de contenus sociaux à bord, grâce à la connexion Internet et aux différentes connexions disponibles pour les différents appareils. De plus, des capteurs installés sur les appuie-tête reconnaissent l'humeur du conducteur et adaptent la lumière ambiante et la musique en conséquence.

Rendez-vous à Tokyo

Ainsi, l'Hyper Punk rejoint les autres prototypes Nissan annoncés, comme le très anguleux Hyper Tourer et le crossover urbain Hyper Urban. Si vous êtes à Tokyo dans les prochains jours, vous pourrez voir l’Hyper Punk et tous les autres concepts présentés dans une publicité spéciale en 3D, projetée sur le célèbre panneau d'affichage numérique du quartier de Shinjuku, à deux pas du métro.

De plus, à partir du 25 octobre, tous les prototypes pourront être pilotés sur le jeu vidéo Fortnite, grâce au package "Electrify the World".