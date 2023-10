Nissan a dévoilé son deuxième concept de véhicule électrique en vue du Japan Mobility Show 2023, et cette fois-ci, il s'adresse aux amateurs d'aventures. Baptisé Hyper Adventure Concept, le show car électrique vient après le Hyper Urban Concept et présente une paire de portes avant traditionnelles ainsi qu'une paire de portes arrière papillon.

La fonction V2X intégrée

Nissan affirme que le crossover bleu peut devenir le compagnon idéal pour les amateurs d'aventures, que ce soit pour un week-end à la montagne ou pour un voyage de plusieurs mois dans des régions reculées. Tout cela en mettant à profit sa batterie de grande capacité et sa fonction V2X (vehicle-to-everything).

Le constructeur japonais n'a pas divulgué la capacité de sa batterie haute tension, mais il précise que sa fonction V2X signifie que le véhicule peut exporter de l'énergie vers toutes sortes d'appareils, d'une simple bouilloire pour préparer une tasse de thé chaud jusqu'à une maison via la fonction "vehicle-to-home" ou "V2H" et même vers le réseau, via la fonction "vehicle-to-grid" ou "V2G", si la batterie contient suffisamment de jus.

Un Crossover entièrement équipé pour l'aventure

Sur le plan du design, l'Hyper Adventure est dotée de "panneaux de carrosserie dynamiques qui expriment l'activité" et d'un spoiler avant qui redirige le flux d'air à travers lui, augmentant ainsi les performances aérodynamiques, selon Nissan. Les quatre pneus, ainsi que les pare-chocs avant et arrière, sont équipés de crampons pour aider la voiture à traverser facilement les zones enneigées.

Galerie: Nissan Hyper Adventure Concept

10 Photos

À l'arrière, un ensemble de marches automatiquement extensibles et rétractables peut s'avérer utile pour chausser de lourdes chaussures de neige. La banquette arrière peut également pivoter de 180 degrés pour offrir une position assise confortable lors de la préparation d'une randonnée.

En ce qui concerne l'intérieur, le tableau de bord est relié au bas du pare-brise et sert d'écran avec un large champ de vision, tandis que les sièges sont faits d'une combinaison de tissu et de sangles. Il y a également assez d'espace à l'intérieur pour des équipements de plein air comme des tentes, des skis ou même un kayak, affirme Nissan, bien que les dimensions concrètes n'aient pas été fournies.

Le système de traction intégrale électrique e-4ORCE de la marque est également présent, ce qui permet au concept d'atteindre, théoriquement du moins, des destinations éloignées sans s'enliser.

Au total, quatre nouveaux concepts de véhicules électriques seront dévoilés au Japan Mobility Show de cette année. Les deux premiers ont déjà été présentés sous forme numérique, et les deux suivants seront dévoilés en ligne les 17 et 19 octobre.