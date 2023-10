Subaru est l'une des marques qui n'a jamais trahi sa tradition de constructeur de voitures sportives et robustes, capables d'affronter toutes les routes, même les plus difficiles. Les Subaru sont des voitures de niche qui sont également devenues célèbres pour leurs victoires en rallye et pour leur rôle de pionnières dans le domaine des quatre roues motrices.

À cela s'ajoutent des solutions techniques originales et peu communes comme le moteur boxer, avec une électrification déjà amorcée depuis l'hybride léger pour arriver à la Subaru Solterra qui est 100 % électrique. Cependant, un nouveau modèle est prêt à faire son entrée. Un tout nouveau coupé électrique anticipé par le Subaru Sport Mobility Concept qui sera dévoilé lors du prochain Salon Automobile à Tokyo du 25 octobre au 5 novembre.

Des lignes épurées, une face avant tranchante et des passages de roues massifs

Pour l'instant, il y a très peu d'informations sur ce Subaru Sport Mobility Concept et la seule image teaser fournie par Subaru nous montre un coupé aux lignes épurées avec une ligne de toit arrondie, des passages de roues massifs et carrés séparés du reste de la carrosserie et une face avant inédite pour la marque.

Subaru Sport Mobility Concept

A l'avant, on retrouve une silhouette pointue qui abrite de fins phares à LED horizontaux aux extrémités de la face avant, auxquels s'ajoutent deux petites LED vers le centre logées dans autant de "niches" façonnées. Le logo Subaru, qui représente les six étoiles de la constellation des Pléiades à l'intérieur de l'ovale, est éclairé.

Subaru Sport Mobility Concept, le détail des phares Subaru Sport Mobility Concept, le logo illuminé Subaru Sport Mobility Concept, Capteurs EyeSight

À noter également la présence en haut du pare-brise de ce qui semble être une version évoluée de l'EyeSight de Subaru, la technologie d'aide à la conduite qui comprend deux caméras.

Un coupé électrique pour le tout-terrain ?

Le Subaru Sport Mobility Concept est une voiture électrique décrite comme une évolution des valeurs de Subaru Sport qui "incarne le plaisir d'aller n'importe où, n'importe quand, et de conduire à sa guise dans des environnements quotidiens et extraordinaires". Le maigre communiqué de Subaru se termine par le constat que "conduire en toute sérénité nous permet de nous lancer dans de nouvelles aventures passionnantes".

Subaru Sport Mobility Concept, le détail des passages de roues

A partir de ces quelques informations, nous pouvons deviner que le Subaru Sport Mobility Concept n'est pas un simple coupé électrique, mais plutôt une voiture de sport adaptée à une utilisation sur route et hors route, surélevée et prête à affronter même les routes les moins fréquentées. En bref, il s'agit de quelque chose de plus et de différent qu'un revival nostalgique de la Subaru SVX des années 1990.