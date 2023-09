Après les débuts nord-américains de la BRZ tS 2024 en juillet, son équivalent japonais est désormais officiel et porte un nom différent. Voici la STI Sport, qui possède à peu près les mêmes atouts que son frère américain. Elle est équipée de freins Brembo de 17 pouces avec disques ventilés à l'avant et à l'arrière, serrés par des étriers dorés derrière des roues métallisées foncées de 18 pouces et enveloppées de pneus haute performance 215/40 R18.

Galerie: Subaru BRZ tS 2024

46 Photos

Subaru a amélioré la suspension en installant un amortisseur SFRD Hitachi Astemo réglé par STI sur l'essieu avant ainsi qu'un amortisseur arrière, différent, modifié par Subaru Tecnica International.

Les changements esthétiques se limitent aux coques des rétroviseurs et au toit, tandis que le logo BRZ, sous le phare avant gauche, est désormais doté d'une finition rouge cerise. À l’intérieur, la BRZ STI Sport est équipée de sièges en daim/cuir en bordeaux et en noir, de garnitures métalliques foncées et d’un bouton marche/arrêt rouge avec le sigle STI.

Objectif de vente et future présentation

Subaru estime qu'elle vendra 350 exemplaires par mois qui seront facturés 3 762 000 yens soit environ 23 800 euros. Optez pour le modèle automatique et vous paierez 500 euros de plus. La STI Sport sera présentée le 24 septembre lors de l'événement FUJI 86/BRZ STYLE 2023 qui se tiendra au Fuji Speedway.

Dans le même ordre d'idées, la Subaru BRZ 2024 conforme aux spécifications JDM est proposée avec le système d'aide à la conduite EyeSight (le système d'aide à la conduite perfectionné de Subaru) même sur les voitures équipées de la boîte de vitesses manuelle, reflétant ainsi le modèle américain. La version japonaise bénéficie également d'un système de contrôle de la dynamique du véhicule (VDC) mis à jour et de pneus différents pour le niveau de finition R.

Il n'y a aucun changement sous le capot puisque la BRZ 2024 vendue au Japon continue avec le moteur à essence boxer de 2,4 litres à aspiration naturelle qui achemine sa puissance vers les roues arrière.