Comme promis, Subaru a présenté une BRZ, le week-end dernier, au Subiefest California qui est le plus grand festival dédiée à la marque japonaise en Californie. Le coupé en question ramène le suffixe "tS" utilisé lors de la première génération du modèle mais la mise à niveau la plus notable avec, entre-autre, un kit de frein Brembo à l'avant et à l'arrière. Sur les photos en bas de cette page, on remarque que la voiture a des étriers en or.

La nouvelle BRZ tS bénéficie d'une suspension à réglage STI, et ceux qui ont vu la voiture à l’usine prétendent qu'elle est équipée d'amortisseurs Hitachi. Cela est quelque peu surprenant étant donné que la GR86 2024 a reçu des amortisseurs Sachs pour son nouveau pack Performance, qui est de série sur l'édition Trueno. Tout comme cette nouvelle Subaru, la Toyota reçoit également des Brembos.

Galerie: Toyota GR86 Trueno Edition 2024

3 Photos

Quel prix pour la BRZ tS ?

De nouvelles roues de 18 pouces et de subtiles modifications de conception à l'intérieur et à l'extérieur ont été mentionnées par Subaru. Les participants de Subietest affirment que la nouvelle tS sera un niveau de finition permanent au lieu d'une édition spéciale et limitée comme c'était le cas avec son prédécesseur. Elle pourra être personnalisée dans une grande panoplie de couleurs, avec un badge tS arrière et un logo BRZ rouge à côté du phare droit.

Comme annoncé en juin, Subaru a ajouté le système EyeSight à certains de ses modèles manuelles. La BRZ tS est apparemment la première voiture de la marque à en bénéficier, d’après ceux qui l’ont aperçu lors de l'événement et cela pourrait aussi être le cas de la BRZ classique.

La BRZ tS 2024 arrivera chez les concessionnaires au début de l’année 2024. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais il est prudent de supposer que le chiffre devrait tourner autour des 30 000 euros. La BRZ Limited 2023 a actuellement un prix de départ de 29 000 et la tS se placera au-dessus de Premium dans la hiérarchie BRZ.