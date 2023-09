Et si un grand nom faisait son retour en Rallye ? Cela fait 15 ans que Subaru, triple Champion du monde constructeurs du WRC, a quitté la discipline sur fond de crise financière. Mais si l'on se fie aux récents propos de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, un retour de la marque nippone est une sérieuse possibilité.

Alors que le Championnat du monde compte aujourd'hui sur la présence officielle de deux constructeurs (Toyota et Hyundai) et d'un programme client pour Ford avec la structure M-Sport, l'on souhaite en WRC agrandir la liste d'engagés.

C'est à la fois l'objectif de la FIA et de Toyota, le géant japonais détenant des parts dans Subaru et cherchant à convaincre la marque des Pléiades à réintégrer la catégorie reine.

"J'ai eu une bonne réunion avec Akio Toyoda [PDG de Toyota] et je lui ai demandé ce que l'on pouvait faire pour attirer des constructeurs en WRC", a révélé Ben Sulayem. "J'ai entendu quelqu'un de passionné, et il a mentionné Subaru. Ils détiennent un pourcentage de Subaru et ils vont soutenir une initiative pour un engagement."

Bien que Subaru ait quitté le WRC en 2008, le constructeur n'a pas totalement coupé les ponts avec le tout-terrain puisqu'au cours des années qui ont suivi, la marque a participé à quelques championnats nationaux de rallye et a été vu en rallycross.

Pour l'heure, le principal obstacle au retour de Subaru en WRC se situe du côté de la mécanique : le règlement technique actuellement en vigueur en Rallye impose l'association d'un moteur thermique 1,6 litre à un système hybride de 100 kW, en plus de l'utilisation d'un carburant 100% durable. Mais Toyota semble avoir une carte dans sa manche.

"J'observe des signes positifs de la part du président de Toyota pour convaincre Subaru de revenir et leur fournir un moteur, alors que le problème de Subaru est justement le moteur. Ce n'est pas la voiture qui pose problème, c'est le moteur qu'ils ont. Et je peux voir des signes d'optimisme, vraiment", a conclu Ben Sulayem.

Avec Basile Davoine et Tom Howard

L'histoire de Subaru en WRC

Les débuts de Subaru en Championnat du monde des Rallyes remontent à l'aube des années 1980, mais ce n'est qu'une décennie plus tard que la marque japonaise a connu le succès et disputé un programme complet.

Grâce à l'implication de la structure Prodrive, chargée par la suite de mener l'effort d'usine, Subaru a décroché sa première victoire en WRC au Rallye de Nouvelle-Zélande, avec Colin McRae. Troisième du championnat constructeurs cette même année, Subaru a progressé d'un rang en 1994. Entre 1995 et 1997, Subaru a décroché ses trois titres constructeurs tout en offrant à McRae son unique titre de Champion du monde.

Après le départ de l'Écossais, ce sont Richard Burns (2001) et Petter Solberg (2003) qui ont goûté à la gloire. La montée en puissance de Citroën a toutefois mis un frein au succès de Subaru, qui est progressivement rentré dans le rang avant de se retirer, fin 2008. Au total, ce sont 46 rallyes qui ont été remportés par la marque.

Concernant les voitures utilisées, l'Impreza est entrée dans les mémoires collectives en raison de ses nombreuses victoires avec Colin McRae, Carlos Sainz, Richard Burns ou encore Petter Solberg, et de sa livrée emblématique aux couleurs des cigarettes 555. Mais d'autres modèles ont été engagés en rallye.

La Leone a été utilisée dans les années 1980, en version coupé, DL et RX Turbo. Elle a ensuite été remplacée par la Legacy RS, puis l'Impreza. Mais citons également l'étonnante Vivio, une kei car alignée au Safari Rally 1993 !

Galerie: Subaru en Championnat du monde des Rallyes