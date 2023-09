Mercedes est très présente à Munich cette semaine, à l'occasion du salon IAA Mobility 2023, où elle présente la Classe CLA Concept et la nouvelle Classe E Break. Elle expose également un prototype camouflé de la Classe G purement électrique prévue pour l'année prochaine, ainsi que la nouvelle Classe E tout-terrain et les modèles EQA, EQB et EQV actualisés. Comme si cela ne suffisait pas, l'étoile à trois branches a également réussi à introduire une voiture qu'elle n'a pas encore officiellement annoncée.

Une variante haut de gamme

Il s'agit de la Mercedes-AMG GT Concept E Performance. Il y a à peine trois semaines, le coupé AMG GT de deuxième génération a été dévoilé en versions "55" et "63", et maintenant les gens d'Affalterbach présentent déjà en avant-première une variante haut de gamme. Il ressemble à s'y méprendre aux modèles déjà dévoilés, mais outre les feux fortement teintés, il présente un pare-chocs modifié pour accueillir un port de recharge.

Oui, ce concept (bien qu'il s'agisse essentiellement d'un prototype) est un hybride rechargeable et dispose d'un moteur électrique entraînant l'essieu arrière. Il conserve le V8 sous le capot, ce qui se traduit par une puissance combinée de plus de 800 chevaux. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport à la GT 63 et ses "maigres" 577 chevaux. Le couple n'est pas mentionné, mais il est certain qu'il est en nette augmentation par rapport aux 800 Nm de l'actuelle version phare.

Plus puissante mais plus lourde

En devenant une voiture beaucoup plus grande (avec 2+2 places) pour sa deuxième itération, l'AMG GT Coupé est assez grande pour accueillir la configuration complexe du V8 hybride rechargeable. Dans la GT 63 S E Performance, le groupe motopropulseur électrifié développe une puissance monstrueuse de 831 ch et plus de 1 032 lb-pi (1 400 Nm). Reste à savoir si ce nouveau coupé atteindra ces chiffres.

Aussi impressionnantes que soient ces caractéristiques, il ne faut pas oublier que la nouvelle GT à deux portes pèse 1 970 kg. Il va sans dire que la variante PHEV sera encore plus lourde après l'ajout du moteur électrique, de la batterie, etc.

La Mercedes-AMG GT Concept E Performance devrait se transformer en modèle de série en 2024.