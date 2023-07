Mercedes a dévoilé la SL en octobre 2021 et nous allons devoir attendre encore un peu avant de découvrir son coupé. Entre-temps, AMG a partagé des détails préliminaires sur la deuxième génération de la GT à deux portes dans une interview accordée à Autocar. Comme on pouvait s'y attendre, la rivale de la Porsche 911 subira d'importants changements puisque la nouvelle voiture de sport sera plus grande et plus lourde, avec un habitacle 2+2 et un système de transmission intégrale.

Partageant la plate-forme de l'architecture sportive modulaire avec la SL, le nouveau coupé AMG GT sera sans surprise plus rigide que le roadster après l'ajout d'un toit métallique fixe. Il bénéficiera également de réglages personnalisés pour la suspension avant à double triangulation et la suspension arrière multibras. Il recevra la même boîte automatique à neuf rapports que le cabriolet, ainsi qu'une transmission intégrale entièrement variable et un changement de vitesse manuel.

Mercedes-AMG GT Coupé 2024 Photos Espion

19 Photos

Selon Michael Schiebe, PDG d'AMG, le nouveau modèle est tout aussi concentré que le précédent, tout en étant plus spacieux et plus facile à vivre grâce à ses dimensions accrues. Il a ajouté qu'il s'agissait toujours d'une "supercar capable d'enthousiasmer et d'engager le conducteur à un niveau très élevé", tout en offrant "un plus grand confort et une plus grande facilité d'utilisation". Si vous vous interrogez sur l'intérieur, oui, il sera essentiellement repris de la SL.

Les premières versions seront proposées uniquement avec un moteur V8 développé pour répondre aux normes Euro 7. Les modèles GT 55 et GT 63 feront donc écho aux SL haut de gamme. Toutefois, Schiebe a laissé entendre que des dérivés électrifiés étaient en préparation, mais qu'ils ne seraient pas disponibles dans un premier temps. AMG attendra plutôt que les réglementations en matière d'émissions deviennent plus strictes. Des photos-espionnes ont montré des prototypes testés avec un système hybride rechargeable, avec un port de charge sur le pare-chocs arrière, et nous savons donc qu'un PHEV est prévu.

On ne sait pas encore si AMG osera mettre un moteur quatre cylindres dans la nouvelle GT pour faire écho à la SL43. La variante de base du roadster est équipée du même M139l avec turbocompresseur à gaz d'échappement électrique que celui des nouveaux modèles C63 et GLC 63 S E Performance. Dans la version d'entrée de gamme Sport Leicht, il développe 381 chevaux (284 kilowatts) à 6 750 tr/min et 480 Newton-mètres de couple à partir de 3 250 tr/min. La SL43 à propulsion est techniquement une hybride légère puisqu'elle est équipée d'un démarreur-générateur qui offre un surcroît temporaire de 14 ch (10 kW).

Après avoir été présentée en avant-première au Goodwood Festival of Speed 2023, la nouvelle AMG GT Coupé sera dévoilée en septembre. Cela signifie que nous le verrons probablement à l'IAA de Munich et/ou au salon de l'automobile de Détroit, qui se tiendront plus tard dans le mois. Au début du mois, Mercedes a dévoilé la voiture à huis clos lors de l'événement AMG GT Live Sneak Preview qui s'est déroulé chez elle à Affalterbach et au cours duquel les participants ont dû débourser 450 euros pour découvrir la nouvelle voiture de sport.