Les véhicules DS deviendront exclusivement électriques à partir de 2024. Préparez vous à dire adieu aux moteurs à combustion et aux motorisations hybrides rechargeables pour tous les modèles de la marque française. Déjà annoncée il y a quelques temps, l'information a été confirmée par le constructeur ces dernières semaines, en même temps que les premiers détails sur un nouveau modèle qui devrait voir le jour dans les prochains mois sur la plateforme STLA Medium.

Une nouvelle DS produite en Italie

Comme nous le savons déjà depuis un certain temps, la nouvelle DS sera assemblée à Melfi au cours de l'année 2024. Dans cette même ville naîtront quatre autres modèles qui, comme elle, utiliseront la plateforme STLA Medium : la nouvelle DS 7, la nouvelle Jeep Compass et les fleurons signés Lancia et Opel.

Avec cette dernière, le modèle français (qui pourrait s'appeler DS 9) partagera également le style et les dimensions du fastback, avec une longueur d'environ 4,8 mètres. Il est encore trop tôt pour parler de style, même si DS elle-même a montré il y a quelque temps un aperçu des intérieurs de ses futurs modèles, caractérisés par un ameublement minimal et des super-écrans occupant toute la largeur du tableau de bord.

Les intérieurs des futures voitures DS, dévoilés par l'entreprise en juin

Selon les premières informations communiquées par le constructeur, le nouveau modèle sera présenté avec un groupe motopropulseur avancé, capable de garantir une autonomie de plus de 700 km grâce à des batteries de grande capacité de 98 kWh.

Mais avant cela, place à la DS 4

Avant l'arrivée de la nouvelle DS en 2024, une version 100 % électrique de la compacte DS 4 fera son entrée dans la gamme, selon les informations communiquées par l'entreprise. Elle aussi devrait partager sa mécanique avec les autres modèles proposés par Stellantis, probablement avec une traction avant uniquement et un pack de batteries d'une taille en rapport avec son caractère "polyvalent".

Pour en savoir plus, il faudra attendre les prochains mois pour découvrir de plus près toute la technologie qui se cachera sous ces nouveaux modèles.