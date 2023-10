Pour beaucoup, posséder une voiture ne signifie qu'une chose : la liberté. Pouvoir se déplacer quand et où l'on veut, sans barrières ou contraintes extérieures (trafic exclu). L'un des grands enjeux de la transition écologique actuelle porte précisément sur ce concept : la voiture électrique sera-t-elle populaire et accessible à tous ? Ou bien le fait de pouvoir se déplacer ne sera-t-il plus, un jour, à la portée de tous ?

Les débats sont ouverts et c'est dans cette optique qu'est né le "Forum de la liberté de mobilité" de Stellantis. Un lieu qui, comme le dit Carlos Tavares (CEO du groupe) dans un message vidéo envoyé à l'Observatoire de la Mobilité Partagée, a pour objectif de " discuter des perspectives d'avenir à partir de faits concrets ". Des perspectives qui, tout d'abord, partent du concept de liberté de mobilité.

Les problèmes

"Pour devenir vraiment réelle et concrète, la liberté de mobilité doit être protégée des coûts élevés et des décisions à courte portée. Il n'y aura pas d'avenir pour les constructeurs automobiles si nous renonçons à la valeur fondamentale qui rend notre travail essentiel pour la société. Et cette valeur, c'est la liberté de mobilité individuelle", a expliqué Tavares.

Il a expliqué que la nécessité pour l'avenir est d'avoir accès aux débouchés, aux personnes et aux services, tout en protégeant notre mode de vie contre le changement climatique. Une tâche complexe, bien sûr, qui "doit être construite en commun, avec une forte collaboration entre toutes les parties prenantes".

Une fois de plus, un appel est donc lancé en faveur de la coordination entre les parties, pour travailler ensemble et non en groupes dispersés.

C'est également dans cette optique que Stellantis a lancé le Forum sur la liberté de la mobilité. Tout d'abord, nous avons besoin d'un plan mondial efficace de réduction des émissions de CO2 avec des délais de mise en œuvre différents : 20 ans pour passer aux énergies propres, 10 ans pour développer un réseau mondial de recharge et 5 ans pour développer un réseau de distribution de carburant Bev.

La course à la réduction des émissions ne peut donc pas se faire à des rythmes et des calendriers différents. En effet, si l'Europe a fixé à 2035 l'année où elle cessera de vendre de nouvelles voitures à essence et à diesel, que fait le reste du monde ? L'objectif est commun, le calendrier doit l'être aussi.

Des sujets brûlants

Carlos Tavares a également souligné d'autres points de réflexion et de discussion qui ont émergé lors du Forum sur la liberté de la mobilité : le problème de l'approvisionnement en énergie "C'est la base de toute mobilité urbaine propre du futur" et l'idée que les voitures ne peuvent pas être des transports publics "Avec l'intelligence artificielle, nous verrons des voitures capables de comprendre réellement l'environnement urbain et de s'immerger dans leur environnement". Des changements d'époque qui nécessitent des choix et des décisions concertées.

Une question de survie

Pour expliquer davantage le concept, Tavares a poursuivi en se citant lui-même : "Je dis souvent que nous vivons dans une ère de survie."

Je dis souvent que nous vivons une période darwinienne, ce qui signifie que seules les entreprises capables de s'adapter au contexte actuel survivront"

Un contexte qui, comparé à celui d'il y a seulement cinq ans, a été radicalement transformé, entre l'accélération vers l'électrique, la pandémie, la crise et la guerre en Ukraine. Stellantis elle-même, née de la fusion entre PSA et FCA, est un enfant de ces transformations, trouvant dans l'union la force de résister au changement.