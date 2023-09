Alors que les constructeurs automobiles se dirigent vers un avenir entièrement électrique, Stellantis nous rappelle notre passé et notre présent en matière de véhicules à combustion interne. Comme le rapporte Reuters, Christian Mueller, vice-président de Stellantis, souligne que la plupart des véhicules à combustion actuels de l'entreprise continueront probablement à rouler longtemps après le passage au tout électrique.

Cette information intervient alors que le groupe automobile fait part d'une collaboration avec l'entreprise énergétique Aramco concernant le développement et l'utilisation d'e-carburants synthétiques. À l'aide d'échantillons d'e-carburant fournis par Aramco, Stellantis a commencé à tester la compatibilité de différents moteurs. 24 moteurs utilisés en Europe par différentes marques ont supporté le carburant et ont fonctionné sans aucune modification. L'e-carburant est créé en faisant réagir le dioxyde de carbone avec de l'hydrogène, et Stellantis affirme qu'il peut réduire de 70 % les émissions de carbone des véhicules tout au long de leur cycle de vie.

L'exploration des applications de l'e-carburant ne signifie pas que l'entreprise abandonne son plan Dare Forward 2030. L'objectif est de disposer d'une gamme entièrement électrique en Europe d'ici 2030, mais les clients de Stellantis n'abandonneront pas leurs modèles 2029 à essence au bout d'un an seulement. En tant que troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, Stellantis apporte une perspective de motorisation grand public à l'utilisation à long terme des moteurs à combustion, avec l'aide des e-carburants.

"Je pense que 25 % de nos véhicules roulent encore après 20 ans (d'utilisation)", a déclaré Mueller, selon l'agence Reuters. "Par conséquent, ce type de cycle d'exposition aux e-carburants est considérable, vraiment considérable".

L'utilisation potentielle de carburants synthétiques pour les véhicules à combustion actuels et futurs n'est pas une nouveauté. Porsche a annoncé un investissement important dans une entreprise de biocarburants en avril 2022, et Bentley a fait grand cas de l'utilisation de biocarburants dans tous ses véhicules lors du Festival de vitesse de Goodwood en 2023. Les avantages potentiels de l'e-carburant ont même conduit l'Union européenne à modifier son interdiction des nouvelles voitures à combustion en 2035, à condition que ces voitures fonctionnent à l'e-carburant.

L'Europe n'est pas la seule région prête à mettre fin aux nouveaux véhicules à combustion interne d'ici à 2035. Aux États-Unis, les États de Californie, d'Oregon et de New York font pression en faveur de leur interdiction, et l'Australie est également en bonne voie pour arriver à cette échéance. Cependant, 2035 est une date lointaine et nous avons déjà constaté un recul en Europe en ce qui concerne la législation de l'UE. L'alliance de l'Allemagne avec sept autres pays a joué un rôle de pionnier dans la création de ce type de carburant, et il est certainement temps que les politiques changent. Le développement de l'e-carburant se poursuivant, les prochaines années devraient être très intéressantes.

"Nous explorons toutes les solutions possibles pour renforcer notre stratégie ambitieuse, qui consiste à devenir une entreprise à zéro émission de carbone d'ici à 2038", a déclaré Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie chez Stellantis. "Les carburants écologiques peuvent avoir un impact considérable et presque immédiat sur la réduction des émissions de CO2 de la flotte de véhicules existante, offrant à nos clients une option facile et économiquement efficace pour réduire leur empreinte carbone - une option aussi simple que de choisir une pompe à carburant différente à la station, sans aucune modification supplémentaire de leurs véhicules."