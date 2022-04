Les voitures thermiques sont condamnées à disparaitre. Les constructeurs automobiles investissent massivement pour développer et produire des véhicules électriques, certains se convertissent même complètement à la fée électricité comme Alpine, Alfa Romeo ou Fiat.

Porsche est un cas particulier, c'est l'un des rares constructeurs à croire aux moteurs à combustion interne. La preuve, le constructeur allemand a investi 68,5 millions dans l'entreprise HIF Global qui projette de produire du carburant de synthèse plus respectueux de l'environnement que le carburant fossile. En effet, la production de l'eFuel se fait grâce à l'électricité générée par les éoliennes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce procédé, consultez l'article ci-dessous.

HIF Global a annoncé l'ouverture de sa première usine au Chili au cours des prochains mois. In fine, l'entreprise compte ouvrir 12 usines à travers le monde. Cela nécessite un investissement de 40 milliards d'euros ! Bien entendu, Porsche n'est pas le seul investisseur. EIG Global Energy Partners et Baker Hughes ont également participé au tour de table, tout comme Andes Mining & Energy of Chile et Gemstone Investments.

Cette entreprise estime pouvoir produire 150 000 barils de carburant par jour en utilisant 25 GW d'énergie renouvelable et 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone. L'objectif de ce carburant synthétique est de prolonger la durée de vie des voitures thermiques déjà sur le marché.

Il n'est pas question de l'utiliser pour de futurs modèles, d'ailleurs, Audi qui s'est un moment intéressé au sujet semble avoir tourné le dos à l'eFuel préférant se focaliser sur les véhicules électriques. En revanche, Lamborghini suit de près l'avancée des travaux. Le constructeur au taureau pourrait sérieusement se pencher sur la question pour que son légendaire V12 puisse être encore et toujours rassasié même dans un futur lointain.