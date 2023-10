Stellantis freine sa production en arrêtant temporairement les opérations dans son usine de Mirafiori en Italie. Un porte-parole du conglomérat automobile a déclaré à Automotive News Europe (ANE) que les deux lignes d'assemblage avaient été suspendues la semaine dernière.

En outre, la production sera à nouveau interrompue du 19 octobre au 3 novembre. La décision d'arrêter temporairement la production aura un impact sur 2 400 travailleurs qui ne seront pas payés pendant ces jours.

Quatre Maserati à l'arrêt

Située à Turin, l'usine de Mirafiori produit quatre modèles Maserati : les berlines Ghibli et Quattroporte, la GranTurismo et le SUV Levante. Le petit crossover Grecale est fabriqué à l'usine de Cassino, dans la région du Latium, tandis que la MC20 est assemblée à Modène.

Selon ANE, Stellantis arrêtera la production de la Ghibli et de la Quattroporte de la génération actuelle en décembre, date à laquelle la fin de la production est prévue. Des deux berlines, seule la Quattroporte sera renouvelée en 2024 avec un modèle de nouvelle génération qui devrait donner naissance à un dérivé entièrement électrique.

Maserati GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition

Commercialisé depuis la mi-2016, le vieillissant Levante n'aura pas de successeur avant 2025 et sera lui aussi proposé en version électrique. Quant à la GranTurismo, le dernier modèle a été dévoilé il y a environ un an et sera rejoint par une GranCabrio avant la fin de l'année 2023, avec une variante Folgore zéro émission.

La Fiat 500 électrique également touché

Stellantis construit également la 500 électrique dans l'usine de Mirafori, tandis que le modèle de la génération précédente, doté de moteurs à combustion, continue d'être fabriqué en Pologne, dans l'usine de Tychy. La "nouvelle 500", telle qu'elle est commercialisée dans certains pays, est en production depuis le début de l'année 2020 et était le troisième véhicule électrique le plus vendu en Europe en 2022.

Cependant, la demande sur le Vieux Continent a chuté de 1,7% jusqu'en août de cette année, selon les chiffres de vente recueillis par les analystes de marché Dataforce. Au cours des huit premiers mois de l'année, la 500 électrique n'était que la sixième voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent.

En ce qui concerne les petites voitures électriques dont la production est temporairement interrompue, le groupe Volkswagen a décidé d'arrêter la production des ID.3 et Cupra Born dans les usines allemandes de Zwickau et de Dresde au cours des deux premières semaines d'octobre. En outre, Volkswagen négocie également un nouveau contrat à l'usine de Zwickau, où l'accord sur les trois équipes prendra fin après 2023.