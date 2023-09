Le salon de l’Auto de Lyon 2023 a ouvert ses portes ce matin, jeudi 28 septembre. Il se déroule jusqu’au lundi 2 octobre à Eurexpo et se déclinera autour de cinq univers : les véhicules neufs, d’occasion, les mobilités, le sport automobile ainsi que les services et accessoires.

Contrairement à d’autres salon, ce rendez-vous automobile réunit de plus en plus de personnes, chaque année, mais cette nouvelle édition vaut-elle le coup ? Plus de 50 marques se sont données rendez-vous dans les allées du salon et 35 nouveautés sont à découvrir.

Les français en territoire conquis ?

Galerie: Peugeot 208 facelift 2024

54 Photos

Évidemment, étant à Lyon, les marques françaises occupent une place majeure et parmi elles, Peugeot sort du lot. Le groupe Stellantis, auquel le constructeur appartient, propose à lui seul, presque un tiers des nouveaux modèles de ce salon avec dix voitures dont trois provenant de la marque au lion. La vedette n’est autre que la 208 restylée (à défaut d’avoir le dernier 3008), qui se rapproche un peu plus de ses cousines 408 et 508. Pour rappel, il s’agit de la voiture la plus vendue en 2022.

Galerie: Renault Rafale

85 Photos

Pour rester dans le groupe Stellantis, l’Opel Corsa électrique et l’Abarth 500e côtoient le JEEP Avenger, élu voiture de l'année. Mais revenons en aux françaises avec le groupe Renault qui dévoile son nouveau Scenic ainsi que le Rafale, le dernier SUV coupé haut de gamme de la marque au losange. Quant à Alpine, le constructeur expose le Show Car A290 Beta, soit la R5 Alpine revisitée.

Galerie: Concept A290_β (Alpine)

8 Photos

Les allemands en force

Galerie: Nouveau T-Cross restylé (2023) - Présentation par Volkswagen à Paris

11 Photos

Le salon de Munich à peine terminé, les marques allemandes enchaînent leurs présentations à Lyon avec toutes les plus grandes marques. Volkswagen ramène son nouveau T-Cross, dévoilé il y a peu avec le dernier Tiguan qui n’est cependant pas présent.

Galerie: BMW XM 2023

14 Photos

Les trois rivaux sont aussi de la partie avec BMW qui présente l’imposant XM aux côtés du concept Mercedes Vision AMG et de l'Audi SQ8 e-tron.

Galerie: McLaren 750S

75 Photos

Chez les Anglais, on ne boxe pas dans la même catégorie avec McLaren qui dévoile la nouvelle 750S pour la première fois en France. Pour le reste, on note la présence de Lamborghini, Maserati, Porsche, Bentley ou encore Ferrari qui emmène son Purosangue qui a tant fait parlé depuis sa sortie.

Galerie: L'essai du Ferrari Purosangue

88 Photos

En revanche on remarque l’absence des chasseurs de records comme Bugatti, Pagani et Rimac ou encore la Lotus Emeya dévoilée tout récemment. Enfin côté prix, l’entrée au salon coûte 7 euros et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.