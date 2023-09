Le Salon Rétromobile 2024, qui se tiendra à Paris à la porte de Versailles du 31 janvier au 04 février prochains, mettra à l'honneur le célèbre constructeur britannique MG. Ce dernier qui fêtera ses 100 ans aura la chance d'exposer pas moins d'une douzaine de véhicules iconiques de la marque au logo octogonal.

Rétromobile avait donné un indice sur l'identité de son invité d'honneur en mettant en avant la mythique MG EX181 sur son affiche officielle. Un an après avoir célébré les 100 ans des 24 Heures du Mans ainsi que les 60 ans de la Porsche 911, le salon est allé voir de l'autre côté de la Manche, afin de célébrer le centenaire d'une marque "So British".

MG, un monument de l'histoire automobile de la Grande-Bretagne

William Morris et Cecil Kimber ont propulsé MG sur le devant de la scène au début des années 1920. La marque s'est rapidement tournée vers le sport automobile, un excellent moyen de mettre en avant ses véhicules. Alors que ses modèles gagnaient sans cesse en sportivité et en performance, la firme décidera également de mettre en avant la sécurité, si rudimentaire à l'époque. C'est pourquoi le slogan de MG deviendra "Safety First", la sécurité avant tout.

"L’histoire de MG débute en 1924 dans la banlieue d’Oxford et dès le départ, les automobiles imaginées par le génial Cecil Kimber sont le fruit d’un travail acharné qui saura très vite toucher le cœur des passionnés. Dès lors, comment imaginer un plus bel écrin à la passion que le salon Rétromobile et y célébrer cent ans d’une histoire automobile dédiée au plaisir de conduire ? Le travail réalisé par les équipes du salon Rétromobile va permettre aux visiteurs de découvrir, ou de redécouvrir des véhicules exceptionnels qui ont marqué notre histoire, établissant des records ou remportant des courses mythiques", ajoute Clément Lefèvre, Responsable des relations publiques chez MG Motor France.

MG brillera sur les circuits et les pistes en battant de nombreux records. La MGEX181, placée entre les mains expertes de Phil Hill, atteindra l'incroyable vitesse de 410,5 km/h en 1959, sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis.

L'inimitable roadster MG

Outre cette obsession à briser des records, MG deviendra aux yeux de tous, la marque capable de produire de petits roadsters chics et abordables. Malgré quelques périodes de difficultés financières, MG toujours sur se remettre à flot et est aujourd'hui une marque très recherchée par les collectionneurs automobiles.

"Pour cette 48e édition du salon, la célébration du centenaire de la marque MG est rapidement apparue comme une évidence. Véritable fleuron de l’industrie britannique en son temps, la marque s’est distinguée dans les plus grandes compétitions et lieux de records à travers le monde. Mais, au-delà des performances, MG est aussi synonyme de roadsters chics et abordables aujourd’hui convoités par de nombreux collectionneurs que nous serons heureux d’accueillir à Rétromobile. Nous sommes également très fiers de ce nouveau partenariat avec le British Motor Museum situé à Gaydon en Angleterre et détenteur de la plus grande collection au monde de voitures britanniques classiques. Cet accord symbolise la volonté du salon de proposer à ses visiteurs des véhicules toujours plus exceptionnels et réaffirme son empreinte internationale", a déclaré Romain Grabowski, Directeur de Rétromobile.

Rendez-vous donc pris du 31 janvier au 04 février 2024 prochains dans les travées du salon Rétromobile afin de découvrir des véhicules d'exceptions (Old MG Number One de 1925, MG EX135 de 1938…). Avec la participation exceptionnelle du British Motor Museum ainsi que du MG Club de France, on peut d'attendre à découvrir de nombreuses images d'archives et quelques petites surprises.