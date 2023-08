MG a dévoilé le concept Cyberster en 2021 avant que la marque appartenant à SAIC ne présente publiquement la version de production plus tôt cette année, au Goodwood Festival of Speed. Il a cependant fallu attendre la fin du mois d’août pour découvrir ses juteuses spécifications techniques à l'occasion de l'arrivée du roadster électrique au Salon automobile de Chengdu en Chine.

Au cœur de la voiture de sport biplace se trouvent une paire de moteurs électriques développant une puissance combinée de 536 chevaux et 725 Nm de couple. C'est assez pour un sprint de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

La batterie de 77 kWh permet une autonomie de 580 kilomètres, mais gardez à l’esprit que l’autonomie est conforme au cycle d’essai des véhicules légers chinois (CLTC). Le chiffre WLTP équivalent serait inférieur, et il diminuerait encore pour une hypothétique Cyberster vendue aux États-Unis.

MG n’a rien dévoilé de plus pour le moment, mais un dossier déposé en avril auprès du ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information (MIIT) comprenait des détails supplémentaires. Comme on pouvait s'y attendre pour un véhicule électrique, le Cyberster est assez lourd puisque le modèle affiche presque deux tonnes sur la balance.

Vers une commercialisation mondiale ?

MG a également l'intention de vendre un dérivé du Cyberster à propulsion arrière, ce qui le rendrait un peu plus léger avec un seul moteur développant plus de 300 chevaux tout en tirant son énergie d'une batterie plus petite de 64 kWh.

La page dédiée sur le site Web de MG en Chine parle également de ses freins Brembo, d'un arceau de sécurité "très rigide" et de la façon dont la voiture a été mise au point par l'ingénieur italien de Formule 1, Marco Fainello (ex Ferrari et ayant participé à la conception de la FXX K). À l’intérieur, la MG embarque des haut-parleurs Bose et un système d’info-divertissement alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8155 et bénéficiant des graphismes Unreal Engine 4.0.

Les détails et le prix de cette voiture restent encore entourés de mystère et on ne sait pas exactement dans quels pays MG a l'intention de vendre la vendre en dehors de la Chine et du Royaume-Uni. Elle pourrait valoir entre 33 000 dollars et 37 000 dollars aux États-Unis( ce qui est encore remarquablement bas pour une voiture de sport électrique), mais elle devrait être nettement plus chère ailleurs.