Cela fait un peu plus de deux ans que MG en a surpris plus d’un avec la révélation du concept Cyberster. Le modèle de série ultérieur a été partiellement dévoilé il y a quelques mois, mais ce n’est que maintenant que la marque détenue par SAIC nous montre l’intérieur du roadster électrique. À la surprise générale, l’intérieur a été considérablement réduit par rapport au spectaculaire showcar.

La MG Cyberster est la dernière voiture électrique avec un écran incurvé qui relie les instruments numériques à l’écran tactile d’info-divertissement. La console centrale avec quelques commandes conventionnelles rappelle la Chevrolet Corvette C7. Les boutons de sélection des vitesses sont assez grands et se trouvent à gauche de ce qui semble être un écran.

En outre, il y a trois boutons pour ouvrir les portes papillon et le toit pliant, et une paire de porte-gobelets plus bas. Heureusement, le volant Yoke du concept a disparu. Il y a un bouton rouge marqué "Super" qui sélectionne probablement les réglages les plus sportifs, ainsi qu’un autre bouton qui montre un volant. On peut supposer qu’il sert à changer de modes de conduite.

Plus de 500 ch sous le capot ?

L’interrupteur du frein de stationnement électrique se trouve à gauche du volant et dans la même zone on peut régler la hauteur des rétroviseurs et ouvrir la capote. Dans l’ensemble, l’intérieur est plutôt élégant et donne plutôt l’impression d’un Grand Tourer qu’un roadster sportif. Il semble y avoir du cuir partout avec des coutures assorties et les sièges sont réglables de manière électrique.

MG devrait annoncer les données techniques cette semaine lorsque la Cyberster sera présentée en première mondiale au Goodwood Festival of Speed. Selon un document publié au début de l’année par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT), nous savons déjà que le véhicule électrique à deux places mesure 4.53 mètres de long, 1.9 mètre de large et 1.32 mètre de haut, avec un empattement de 2.69 mètres.

Le document MIIT indique que la Cyberster a deux niveaux de puissance : un de 150 kW et l’autre de250 kW. La première version est probablement une traction arrière, tandis que la deuxième version s’apparente un roadster à quatre roues motrices. Cependant, certains rapports en provenance de Chine suggèrent que le modèle phare pourrait atteindre 550 chevaux.

MG a apparemment l’intention de vendre la voiture avec deux packs de batteries (64 kWh et 77 kWh) et de limiter la vitesse maximale à 200 km/h. Si vous vous demandez quel est le poids, la fiche technique sur le site Internet de MIIT indique 1.985 kg.