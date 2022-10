Chevrolet maintient l'excitation autour de la Corvette Z06 2023 en publiant une vidéo du modèle sur la piste. Cependant et pour notre plus grand plaisir, la Z06 2023 n'est pas la seule. Les générations C5, C6 et C7 de la Z06 font également partie du lot.

Le pilote de course de la vidéo est Oliver Gavin. Cet homme connaît très bien les Corvette sur circuit. Au cours de sa carrière en compétition, il a remporté cinq victoires de classe aux 24 heures du Mans avec des Corvette de génération C5, C6 et C7 .

Galerie: 2023 Chevrolet Corvette Z06

26 Photos

Malheureusement, il s'agit plus d'une parade lorsque ces voitures font le tour de la piste en même temps qu'une vraie course. Aucun des pilotes ne semble pousser trop fort. Même avec un écart de cinq secondes entre elles au départ, la C8 Z06 remporte une victoire facile.

Ce résultat est compréhensible car Chevrolet fait la promotion de son nouveau modèle, et non une comparaison réelle entre la dernière Z06 de 2023 et les précédentes. La société souhaite vendre les performances de son nouveau véhicule avec ce clip.

La nouvelle Z06 est équipée d'un gros V8 américain de 5,5 litres à double arbre à cames en tête et à vilebrequin plat. Ce moteur développe une puissance de 670 chevaux et un couple de 624 Nm. La seule boîte de vitesses disponible est une boîte à double embrayage à huit rapports. Cela suffit pour atteindre les 96 km/heure en 2,6 secondes. La vitesse de pointe de série est de 314 km/h. Avec le pack Carbon Aero, la vitesse maximale est de 304 km/h.