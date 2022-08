General Motors entre en guerre contre les concessionnaires et autres revendeurs qui n'adhèrent pas aux normes du constructeur. Dans une lettre obtenue par nos confrères de chez Autoblog, le président de General Motors Amérique du Nord, Steve Carlisle, a rappelé à ses concessionnaires les exigences contractuelles du groupe et la politique de General Motors concernant la vente de véhicules neufs destinés à la revente.

La lettre fait suite à un précédent courrier envoyé en janvier, qui mettait en garde les concessionnaires contre les marges élevées et certaines réservations avant les lancements officiels. La précédente lettre concernait des véhicules comme la Chevrolet Corvette Z06, la Cadillac Lyriq ou encore le Silverado EV, et ce nouvel "avertissement" concerne désormais les revendeurs de modèles dont la demande est forte et la production limitée. Parmi ces voitures, il y a le Hummer 100 % électrique, le Cadillac Escalade-V et, une fois encore, la Chevrolet Corvette Z06.

GMC Hummer EV

Tous les revendeurs ne sont pas concernés. Selon le courrier, ceux qui vendront les véhicules susmentionnés 12 mois après en avoir pris livraison seront sanctionnés. Ainsi, les revendeurs auront une "limitation de la transférabilité de certaines garanties et l'interdiction pour le vendeur de passer de nouvelles commandes ou réservations."

Les garanties spécifiques concernées n'ont pas été divulguées à ce jour. La lettre indique que les concessionnaires seront contactés dans les prochains jours pour connaître tous les détails et "les exigences de reconnaissance du client pour mettre en œuvre ce nouveau processus." General Motors a toutefois souligné que ces changements n'auront aucune incidence sur les rappels de produits.

Le danger, c'est évidemment qu'un potentiel acheteur se retrouve avec une voiture, pratiquement neuve du coup, sans certaines garanties. Cette mesure devrait ainsi décourager certains revendeurs profitants du contexte actuel où la demande est plus importante que l'offre.

General Motors a déclaré que ces changements sont appliqués "pour assurer une expérience client exemplaire, pour s'assurer que nos marques restent fortes, et pour aider à donner la priorité à la propriété des amateurs de la marque et des clients fidèles."