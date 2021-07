La Corvette C8 2020 d'Emelia Hartford est une machine très rapide, que nous avons déjà vu à l'oeuvre. Dans sa dernière vidéo YouTube, Emelia est invitée par General Motors à découvrir le tout nouveau SUV Hummer 2024 entièrement électrique. Elle accepte l'invitation et décide d'emmener son C8, qui a battu tous les records, pour la montrer à GM. Alors, qu'est-ce que GM a pensé de cette C8 très largement préparée ?

Si vous ne connaissez pas cette C8, laissez-nous vous faire une brève présentation. La star de YouTube Emelia Hartford (750 000 followers sur YT) et son équipe ont décidé de modifier une Corvette C8 millésime 2020 qui est sortie de l'usine avec un V8 atmosphérique de 6,2 litres produisant une puissance acceptable de 500 chevaux et un couple de 470 lb-pi (637 Nm).

Pour ceux qui ne le savent pas, les C8 sont censées être des voitures difficiles à améliorer en raison de leurs calculateurs non réglables. Pourtant, Emelia et son équipe ont trouvé le moyen de contourner ce problème et de transformer leur C8 en un monstre d'accélération. Ils ont ajouté une configuration biturbo ainsi qu'un calculateur Holley séparé et autonome et d'autres éléments pour amener cette Corvette vers de nouveaux sommets. Emelia et son équipe voulaient la C8 la plus rapide. Et ils l'ont eue. La C8 a enregistré 1022 hp (1036 chevaux) et 942 lb-pi de couple (1277 Nm).

Leur objectif ultime était de battre le record du quart de mile (402 mètres) de 9,95 secondes établi par une C8 suralimentée construite par Extreme Turbo Systems. Leur parcours pour battre le record aura été éprouvant, mais à la fin, ils ont atteint un temps étonnant de 9,36 secondes à 147 mph (236 km/h). Aujourd'hui, cette C8, baptisée Phoenix, fait le buzz sur Internet. Emelia a même reçu une offre de 180 000 dollars pour sa C8 (l'équivalent de 151 000 €).

Alors, est-ce que General Motors a aimé la C8 ? Bien sûr. Emelia et la C8 n'ont reçu que des éloges de la part de GM. "Nous aimons ce que vous faites", voilà comment Emelia a été reçue. Il n'est que logique de voir une préparation aussi exceptionnelle recevoir les félicitations qu'elle mérite. D'ailleurs, la représentante de General Motors qui est venue voir Emelia ne s'est pas faite prier pour faire un tour à son bord. Et quel bruit !!