Lors de la présentation de la Chevrolet Corvette C8 le 19 juillet 2019, la marque avait laissé entendre que sa sportive allait, comme une certaine Ford Mustang avant elle, traverser à nouveau l'Atlantique pour une commercialisation en Europe. Deux mois plus tard, une page dédiée à la voiture fut même créée sur le site français de la marque, de quoi alimenter encore le spectre d'un retour de la Corvette en Europe.

Sauf qu'avec l'évolution des normes environnementales, le retour de la Corvette sur le Vieux Continent a pris du retard, au point même de se demander si elle allait bel et bien fouler nos routes. Mais finalement, chose promise chose due, la Chevrolet Corvette sera bien vendue en Europe, la marque vient même d'ailleurs de dévoiler ses prix pour l'Hexagone. Et malgré la sentence maximale avec un malus écologique de 30'000 euros en 2021 et 40'000 euros en 2022, la Corvette devrait séduire quelques passionnés assez aisés.

En effet, si la Corvette débute à partir de 60'000 dollars aux États-Unis (soit environ 54'000 euros), il faudra débourser, au minimum, 100'820 euros en France pour le coupé, et 107'880 euros pour le cabriolet, sans compter le malus écologique. Comme à l'accoutumée, les versions européennes sont vendues d'emblée avec de nombreux équipements de série, ces mêmes équipements parfois optionnels aux États-Unis.

Chevrolet équipe d’office la Corvette européenne du pack Z51, un pack qui est optionnel outre-Atlantique. De série, la voiture est ainsi pourvue des amortisseurs réglables manuellement, de freins Brembo avec un système de refroidissement spécifique, d'un échappement "sport", d'un différentiel autobloquant électronique, d'un kit aérodynamique ou encore de pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S.

La gamme Corvette débute en Europe avec le niveau d’équipement 2LT, qui représente la finition intermédiaire aux États-Unis. De série, nous retrouvons ainsi la climatisation automatique bi-zone, un système de navigation sur écran tactile de 8 pouces, un affichage tête haute, des sièges électriques chauffants et ventilés, un écran intégré au rétroviseur central, un régulateur de vitesse, la surveillance des angles morts ou encore un chargeur sans fil.

La Chevrolet Corvette C8 sera lancée en Europe avec la série spéciale "Launch Edition" qui intègre les équipements de la finition 3LT, en plus d’un kit extérieur en fibre de carbone, de sièges baquets Compétition (pour le coupé) ou GT2 (pour le cabriolet) avec sellerie cuir/microfibre et d’une suspension spécifique.

Pour sa commercialisation, la Corvette devra compter sur le réseau européen Cadillac, qui fait survivre Chevrolet depuis son départ du Vieux Continent il y a quelques années. Leur arrivée en concessions est prévue pour le mois d’octobre 2021.