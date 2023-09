Si vous n’avez pas pu vous rendre en Allemagne ou que vous n’êtes tout simplement pas à jour sur les dernières nouveautés du salon de Munich 2023 (qui va se conclure le 10 septembre), pas de panique : on vous fait un petit récapitulatif des modèles qu’il ne fallait pas manquer.

BMW Vision Neue Klasse Concept

Quel que soit votre avis, le concept BMW Vision Neue Klasse donne un aperçu du futur électrique de la marque allemande. Avec son capot incliné sous forme de "nez de requin", cette voiture devrait augmenter son autonomie de 30% et son efficacité de 25% par rapport à n'importe quel modèle électrique, actuel, du constructeur. Une autonomie de 1000 km n’est d’ailleurs pas à exclure pour ce véhicule qui entrera en production en 2025, pour être commercialisé un an plus tard.

Mercedes-Benz CLA Concept

La nouvelle plateforme de voiture compacte de Mercedes, axée sur l'électrique, a été dévoilée en avant-première et voici le type de modèle qu’elle pourrait offrir à l’avenir. Cette voiture affiche un style élégant (ou du moins épuré), des matériaux intérieurs durables et une autonomie estimée, par le constructeur, à 750 kilomètres.

Mercedes-Benz Classe E

Toujours chez Mercedes, voici la nouvelle Classe E break qui semble conçue pour du léger tout-terrain. Sa capacité de chargement est chiffrée à 614 litres mais peut s'étendre jusqu'à 1829 litres avec les sièges arrière abaissés. Son six cylindres en ligne turbocompressé, de 3,0 litres, développe 375 chevaux et 500 Nm de couple.

Volkswagen Passat 2024

Étant donné que Volkswagen s'est engagé à produire uniquement des voitures électriques en Europe à partir de 2033, voici la toute dernière Passat thermique et qui n’existera plus qu’en version break. Elle est globalement plus grande que la version précédente et est, plus que jamais, mécaniquement liée au Superb Combi.

Concept Polestar Synergy

À Munich, on trouve aussi des supercars. Polestar a donné vie à ce concept grâce à trois designs gagnants lors du dernier concours de la marque. On sait assez peu de choses sur cette voiture mais après Munich, elle fera sa prochaine apparition publique lors du Hot Wheels Legends Tour à El Segundo, en Californie, à partir du 7 octobre 2023.

Nouveau Renault Scenic

Et chez les français ? Renault a présenté son dernier Scenic E-Tech électrique, qui a été complètement revu. Conçu à partir de matériaux en grande partie recyclés, son moteur le plus puissant développe 160 kW (220 ch) et un couple de 300 Nm. Son autonomie est estimée à 620 km.

Grand Kangoo 2024

Enfin, nous avons le nouveau Grand Kangoo qui prouve que le losange n’en a pas fini avec les véhicules utilitaires. Ce modèle offre un maximum de praticité à un prix abordable pour ceux qui n'ont pas encore été piqués par le virus du crossover. Le Grand Kangoo E-Tech est équipé d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 45 kWh, ce qui est suffisant pour parcourir jusqu'à 265 kilomètres en cycle WLTP. Cette dernière est garantie pendant huit ans ou 160 000 kilomètres.