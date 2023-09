La Mercedes CLA Concept est de loin la grande nouveauté de la marque cette année au Salon de Munich. Toutefois, le PDG de l'entreprise a profité de la tribune pour faire une autre annonce importante. Ola Källenius a confirmé les informations selon lesquelles un Classe G plus petit était en cours de développement.

Alors que les dirigeants parlaient du tout-terrain de taille réduit lors du Salon de Munich, le croquis d'un SUV de forme carrée a été montré en arrière-plan. Källenius l'a décrit comme un "petit G", ajoutant qu'il serait entièrement électrique.

Un petit SUV à l’aise sur la route et en tout-terrain

Le dirigeant suédois s'est abstenu de révéler la date de commercialisation du "petit" Classe G, mais comme il s'agit pour l'instant d'une simple esquisse, il est probable qu'il faille attendre au moins quelques années avant qu'il ne soit commercialisé. Ola Källenius admet que la tâche ne sera pas facile, car le nouveau venu a "de très grosses responsabilités à assumer". La marque à l'étoile "comprend parfaitement la charge que cela représente", ajoutant qu'il sera "instantanément reconnaissable". On nous dit que le "Petit G" sera agréable à conduire sur route et en tout-terrain.

Le journal économique allemand Handelsblatt a été le premier à parler d'un Classe G plus petit en février. Selon les rumeurs, il serait commercialisé en 2026 et reposerait sur la même architecture MMA que la Mercedes CLA Concept présentée à Munich cette semaine. Si c'est le cas, cela signifie que le Classe G plus compact abandonnera la plate-forme de son grand frère en faveur d'une structure monocoque. Selon le communiqué original, il ne sera pas beaucoup plus court que le grand G, mais il est dit qu'il sera sensiblement plus proche de la route.

N'oublions pas que la plateforme MMA ne sera pas réservée aux voitures électriques dans la mesure où elle est également conçue pour accueillir des moteurs à combustion. L'année dernière, Christoph Starzynski, vice-président de Mercedes-Benz chargé du développement de la propulsion électrique, nous a dit que des compromis seraient faits du côté des moteurs à combustion et non du côté des véhicules électriques, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'EQA et l'EQB. Le quotidien Handelsblatt croit savoir que le "Petit G" sera également proposé avec des motorisations traditionnelles.