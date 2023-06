Pour des raisons qui nous échappent, le Classe G de Mercedes-Benz n'a pas été très prisée par les constructeurs d'équipements de camping pour l'overlanding. Ou, pour être plus précis, nous avons vu beaucoup plus de projets basés sur des tout-terrains plus subtils et plus civilisés que le G-Wagen. Mais une entreprise spécialisée a compris l'énorme potentiel de ce SUV cossu et a décidé de créer une version de camping basée sur la version haut de gamme G63 d'AMG.

Pit26 Motorsports, distributeur de pièces de suspension et d'équipements de performance pour le Classe G aux États-Unis, présente l'un de ses véhicules les plus performants en matière de tout-terrain. Ce modèle a été construit pour un client passionné par la vie en plein air et l'exploration. Il a la forme d'un pick-up avec un espace supplémentaire pour l'équipement d'overlanding. L'empattement de ce véhicule a été allongé de près de 50 cm, tandis que la suspension à portique a été rehaussée d'environ 15 cm.

Galerie: Mercedes-AMG G63 by Pit26 Motorsports

37 Photos

Le G63 de Pit26 Motorsports est chaussé de pneus Toyo MT 38x13.5 R18 enveloppant des jantes Innov8 Racing de 18 pouces avec une finition noir mat. Parmi les autres améliorations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, citons les amortisseurs Bilstein et une protection supplémentaire du soubassement. Ces marchepieds ont été fabriqués sur mesure pour ce véhicule particulier, tandis que les passages de roue sont plus larges pour s'adapter aux nouveaux pneus tout-terrain. Il y a également un nouveau système d'échappement Magnaflow pour "un son de moteur plus impressionnant pour gronder à travers la campagne".

En ce qui concerne le moteur, aucune modification mécanique n'a été apportée au moteur biturbo de 4,0 litres du G63. Cela signifie que le V8 produit toujours sa puissance d'usine de 577 chevaux. Pit26 Motorsports conserve également la transmission de série et affirme que le véhicule peut être facilement remis à l'état d'origine.

Enfin, il y a une galerie de toit spécialement conçue avec un système d'éclairage personnalisé. La galerie de toit est livrée avec un adaptateur personnalisé pour accueillir une tente IKamper Mini pour dormir à l'extérieur. Un double système de porte-vélos est installé dans la caisse de cette Mercedes unique.