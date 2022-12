Le Mercedes-Benz Classe G est un véhicule capable de rouler sur tout type de terrain. Produit à Graz, en Autriche, les clients peuvent tester ses capacités à une dizaine de kilomètres de son lieu de fabrication dans le G-Class Experience Center.

Rien ne l'arrête

Rien ne peut stopper le Mercedes-Benz Classe G, mais pour un client suisse et propriétaire d'un chalet dans les Alpes situé à 3000 mètres d'altitude, il fallait que le tout-terrain soit amélioré afin qu'il puisse rejoindre sa demeure même dans les pires conditions météorologiques.

Il a alors frappé à la porte de Delta 4x4, qui à la place des roues, a installé des chenilles capables de transporter le véhicule à l'étoile n'importe où, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. Le préparateur a commencé la transformation par l'augmentation de la hauteur de caisse de 20 cm afin que l'engin puisse accueillir les chenilles. Delta 4x4 a aussi modifié le bouclier avant ainsi que les arches de roue, sans oublier d'ajouter une galerie de toit.

Plus de 100 000 € de préparation

Ces modifications ont un coût, et la facture est franchement salée. L'installation des chenilles coûte tout de même 50 000 €, à cela, il faut ajouter la même somme pour homologuer toutes les pièces en Suisse. Et ce n'est pas tout, car le préparateur facture la suspension (ainsi que son homologation) à 19 000 €, prix auquel il faut ajouter un billet de 20 000 € pour tous les extras comme le pare-chocs, la galerie, les roues, etc.

En additionnant tous les prix, la modification de ce Mercedes-Benz Classe G aura coûté 139 000 €, soit près du prix du véhicule en France (149 651 €). Au cas où vous vous poseriz la question, cette transformation est réversible. Le client pourra toujours retirer les chenilles en été afin d'y installer des pneus traditionnels.

Rouler en hiver sans se ruiner

Tout le monde n'a pas les moyens ni l'ambition de remplacer les roues de son véhicule par des chenilles. Fort heureusement, il existe plusieurs solutions pour circuler en hiver sans se ruiner. D'ailleurs, à partir du 1er novembre 2022, il est obligatoire d'équiper son véhicule de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige jusqu'au 31 mars 2023 dans certaines zones montagneuses.

Les pneus hiver doivent équiper au moins deux roues motrices du véhicule, mais il est toutefois préférable de remplacer les quatre pneus pour une sécurité optimale. De 2022 à 2024, le gouvernement précise que l'appellation pneu hiver couvrira tous les pneus identifiés par l'un des marquages suivants : M+S, M.S, M&S, ou "par la présence conjointe du marquage du symbole alpin (3PMSF) et de l'un des marquages cités (M+S, M.S, M&S)".

Attention, car à partir du 1er novembre 2024, seuls les pneus identifiés par la présence conjointe du marquage symbole alpin (3PMSF) et de l'un des marquages cités précédemment seront reconnus comme étant des pneus hiver. Les pneus 4 saisons (4S, All Weather, All Season) ne seront donc plus acceptés.

Pourquoi il est important de préparer sa voiture pour l'hiver ?

Lorsque les températures chutent, il est important d'équiper sa voiture de pneus hiver. En effet, les pneus été durcissent sous l'effet du froid et perdent leur efficacité. Ils n'accrochent pas aussi bien que les pneus hiver, qui même lorsque les températures sont proches ou en dessous de zéro degré, restent assez flexibles. Les pneus hiver ou "pneu neige", présentent en effet une bande de roulement et une sculpture différentes avec des rainures plus profondes. En plus de mieux adhérer à la route, ils réduisent les distances de freinage et optimisent la stabilité du véhicule.

A ne pas manquer Nous avons essayé des pneus hiver, là où il fait vraiment froid !

Qu'en est-il des chaînes et chaussettes à neige ?

Parfois, les pneus hiver ne suffisent pas, dans ce cas, la législation impose de s'équiper de chaînes à neige, comme l'on peut en trouver sur Pneus-online.fr. De plus, si vous ne souhaitez pas remplacer vos pneus été par des pneus hiver, il est possible de les conserver, à condition de les équiper de chaînes à neige. Mais leur installation est plus contraignante. De plus, afin de ne pas les abîmer et pour des raisons de sécurité, les chaînes à neige doivent être retirées dès qu'il n'y a plus de neige sur la route.

Les chaînes à neige sont différentes des chaussettes. En effet, dans le premier cas, la chaîne se rajoute au pneu, tandis que la chaussette recouvre complètement le pneu. La différence est importante, car si vous décidez d'équiper votre véhicule de chaînes à neige, l'adhérence dépendra des performances de la chaîne et du pneu. En ce qui concerne les chaussettes à neige, l'adhérence ne dépend que du textile de la chaussette, les performances du pneu sont donc annulées. Si les chaussettes sont plus faciles à installer, les chaînes ont l'avantage d'être plus résistantes et plus efficaces sur le verglas.