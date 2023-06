Mercedes va franchir une étape de plus dans l'intégration de l'intelligence artificielle à sa flotte de véhicules répondant au désormais célèbre "Hey Mercedes". En effet, depuis le 16 juin dernier aux États-Unis, ChatGPT vient aider la commande vocale de la firme à l'étoile dans près de 900 000 véhicules.

L'assistant vocal MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de la marque a intégré depuis quelques jours ChatGPT. C'est via une version Beta réservée au marché américain que l'IA de Microsoft Azure OpenAI Service, va être testé aux États-Unis.

L'objectif du constructeur allemand est de renforcer et d'améliorer des fonctionnalités déjà présentes dans ses véhicules de nouvelle génération. Ce test durera trois mois et permettra aux développeurs de Mercedes d'étudier les demandes faites par les conducteurs derrière leurs volants.

"L'intégration de ChatGPT avec Microsoft dans notre environnement cloud contrôlé est une étape importante pour faire de nos voitures le centre de la vie numérique de nos clients", a déclaré Markus Schäfer, membre du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz Group AG, Directeur de la Technologie, du Développement et des Achats. "Notre programme bêta renforce les fonctions Hey Mercedes existantes, telles que les requêtes de navigation, les demandes de météo et autres, avec les capacités de ChatGPT."

"De cette manière, nous visons à soutenir les conversations avec des dialogues naturels et des questions de suivi. Nos clients peuvent toujours compter sur nous pour assurer la meilleure protection possible de la confidentialité de leurs données. Tout cela dans un seul et même but : redéfinir la relation avec votre Mercedes".

L'assistant MBUX permet déjà à ses utilisateurs de connaître la météo, un résultat sportif, et même de contrôler sa maison connectée. L'intégration de ChatGPT vise à rendre les conversations et les dialogues plus naturels avec l'assistant Mercedes.

Le conducteur du véhicule devrait même pouvoir converser avec l'assistant virtuel. Il pourrait alors demander des détails supplémentaires sur sa destination ou encore la création de recettes avant d’aller faire leurs courses. Mercedes souhaite se démarquer des autres grands constructeurs comme BMW qui utilise l'assistant vocal Alexa.

Lors de ce test, les données collectées par le constructeur allemand, via les interactions entre le conducteur et l'assistant vocal, seront protégées par Mercedes contre d'éventuelles manipulations ou utilisations abusives.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un système de traitement automatique du langage qui utilise des techniques évoluées pour comprendre et générer du texte en réponse à des requêtes ou à des discussions. ChatGPT est capable de dialoguer avec les utilisateurs de manière interactive, en répondant à un large éventail de questions et de demandes d'informations. Il a été testé sur un grand nombre de documents provenant d'Internet et possède des connaissances sur un large éventail de sujets.