La Pagani Utopia offre une caractéristique que son prédécesseur, la Huayra, n'avait pas : Une boîte de vitesses manuelle à sept rapports en option. Jusqu'à présent, elle s'est avérée bien plus populaire que la boîte de vitesses automatisée à simple embrayage.

"À l'heure actuelle, plus de 70 % de nos clients ont opté pour la boîte manuelle", a déclaré Hannes Zanon, directeur commercial, à Motor1 lors de la présentation de l'Utopia Roadster à Monterey.

Ce chiffre n'est pas surprenant. Les constructeurs de voitures hautes performances ont constaté une demande croissante pour des voitures dotées d'une troisième pédale. C'est un changement important par rapport à il y a dix ans, où il semblait que toutes les voitures plus chères qu'une Miata étaient équipées d'une transmission automatique. Mais la transition n'a pas été facile pour Pagani, qui a dû construire une boîte de vitesses capable de supporter un couple de 1100 Nm.

"La mise au point de la boîte de vitesses a été difficile, car elle nous a obligés à développer des composants spécifiques introuvables sur le marché", a déclaré M. Zanon.

"Il faut développer une boîte de vitesses et un embrayage capables d'absorber une telle puissance tout en offrant de bonnes sensations. La voiture doit être facile à conduire, et c'est le cas. Nous avons donc dû développer notre propre embrayage et commencer à le faire au sein de Pagani. Et c'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça".

Sevian Daupi / Motor1 Pagani

La transmission de la Pagani Utopia utilise une première vitesse en dogleg, où la 1ère est en bas et à gauche, juste en dessous de la marche arrière. L'embrayage est un triple disque de 215 mm, selon Zanon.

"L'embrayage n'est pas très sollicité, car nous l'avons surdimensionné", a-t-il expliqué. "La plupart de nos clients ont des intervalles très longs avant de devoir changer un embrayage. Normalement, ils changent d'embrayage entre 20 000 et 25 000 kilomètres, et ce, avec une conduite assez agressive".

Pagani, qui a construit 40 Utopia à ce jour, n'est pas le seul constructeur à proposer une boîte de vitesses aux acheteurs de voitures de sport haut de gamme. La Porsche 911 GT3 équipée d'une boîte manuelle est depuis longtemps plus vendue que la version PDK aux États-Unis. Il y a aussi la Valour d'Aston Martin, produite en série limitée, et la petite dernière, l'hypercar Nilu.

La demande de transmissions manuelles dans le haut de gamme explose, mais il n'en va pas de même pour les voitures de sport plus accessibles. Il existe actuellement moins de deux douzaines de voitures performantes sur le marché qui peuvent être équipées d'une boîte de vitesses manuelle, et BMW - le constructeur de quatre de ces voitures - devrait abandonner la boîte de vitesses manuelle avant la fin de la décennie.

Nous espérons que la demande de boîtes de vitesses manuelles se maintiendra dans le temps, mais avec l'hybridation et les systèmes de sécurité active de plus en plus répandus sur le marché, il est difficile d'espérer un résultat positif.