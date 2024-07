La Pagani Utopia est une œuvre d'art, avec son moteur V-12 biturbo, sa boîte de vitesses manuelle et son luxueux intérieur. La seule chose qui pourrait améliorer de près ou de loin l'expérience Utopia est un toit amovible. Bonne nouvelle : la nouvelle Pagani Utopia Roadster est arrivée. Et elle est magnifique.

Habillée d'une carrosserie en fibre de carbone apparente Habanero Red, une couleur inspirée du Dubai Red de la Zonda, l'Utopia Roadster est encore plus belle sans toit. Elle reprend les mêmes éléments de design que le coupé : Les doubles phares arrondis, la calandre bombée, les feux arrière circulaires et, bien sûr, les quatre embouts d'échappement. Il conserve même les portes papillon uniques du coupé.

Pagani

Le Roadster est monté sur des jantes de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, enveloppées de pneus Pirelli P Zero Corsa Cyber. Il s'agit de nouveaux pneus sophistiqués qui communiquent avec la voiture ; ils lisent des informations telles que l'ABS, l'antipatinage et l'antipatinage pour aider à maximiser les performances. Et il y a beaucoup de performances à maximiser.

L'Utopia Roadster est équipée du même moteur V12 biturbo de 6,0 litres que le coupé. Le moteur Mercedes-AMG transmet 852 chevaux aux roues arrière par l'intermédiaire d'un différentiel électromécanique dans l'essieu arrière. La vitesse maximale de l'Utopia Roadster est limitée électroniquement à 350 km/h.

Les acheteurs ont le choix entre une boîte de vitesses manuelle à sept rapports et une boîte de vitesses manuelle automatisée à sept rapports avec palettes au volant. Cette dernière boîte promet des « changements de vitesse rapides comme l'éclair », mais il ne s'agit pas encore d'une boîte manuelle.

Même avec un toit rigide amovible, l'Utopia Roadster pèse exactement le même poids que le coupé - 1280 kg (2 822 lb) à vide. Impressionnant. Pagani attribue ce poids à la solidité et à la légèreté de son châssis monocoque avancé en carbo-titane. L'entreprise a également utilisé plus de 40 « formules de matériaux composites » dans la construction de l'Utopia pour contribuer à sa légèreté.

L'intérieur n'est pas moins spectaculaire que son homologue à toit fixe. La fibre de carbone, le cuir et l'aluminium recouvrent presque chaque centimètre. La tringlerie apparente caractéristique de l'Utopia est conservée pour la boîte manuelle à sept rapports, et le levier de vitesses lui-même est doté d'un insert en fibre de carbone polie.

Pagani

Le volant n'est peut-être pas très intéressant à première vue, mais il est remarquablement détaillé. Il a été fabriqué à partir d'une seule pièce de métal et a nécessité 28 heures de travail continu de la part des fraiseuses à cinq axes. Au final, le volant ne pèse que 2,4 kg.

Comme pour le coupé, l'Utopia Roadster sera une bête rare. Pagani ne prévoit d'en offrir que 130 exemplaires dans le monde entier, au prix de 3,1 millions d'euros chacun. La première Utopia Roadster sera présentée en première mondiale lors de la Monterey Car Week en août prochain.