Les voitures d'aujourd'hui comprennent beaucoup de choses seules, mais pas tout. En ce qui concerne les pneus, l'ordinateur d'une voiture ne sait pas grand-chose de ce qui est fixé à ses axes. Le cerveau de la voiture sait qu'il y a des pneus à cet endroit, et il connaît la pression des pneus, mais tout le reste n'est qu'une supposition éclairée. Les nouveaux pneus Cyber Tires de Pirelli utilisent des capteurs connectés par Bluetooth pour communiquer directement avec la voiture, ce qui offre des possibilités fascinantes.

Présentés sur la Pagani Utopia, ces Pirelli peuvent en fait communiquer avec les systèmes d'antipatinage, de contrôle de stabilité et d'ABS de la voiture. En fait, l'Utopia sait quel pneu spécifique est monté et peut ajuster tous les systèmes électroniques à un programme spécifique conçu pour ce pneu.

Le Pirelli Trofeo RS pour la Pagani Utopia

Piero Misani, directeur technique de Pirelli, a donné un exemple à Motor1. Lors d'un freinage ABS, les pneus Trofeo RS de l'Utopia génèrent le plus d'adhérence avec environ 5 % de patinage, mais les pneus d'hiver Sottozero de la voiture ont besoin d'un patinage beaucoup plus important, de l'ordre de 10 à 14 %. Normalement, le système ABS d'une voiture doit être réglé de manière à fonctionner avec un grand nombre de pneus différents, mais cela sacrifie les performances ultimes d'un pneu spécifique.

Avec les Cyber Tires, ce n'est plus le cas.

Si vous êtes capable de reconnaître que le pneu est un Trofeo ou un hiver, vous pouvez dire à l'ABS : "Utilise cette carte. Utilise ces caractéristiques", explique M. Misani. Il en va de même pour les systèmes de contrôle de la traction et de la stabilité.

"Cela fait longtemps que nous souhaitons équiper nos voitures de ces systèmes", a déclaré à Motor1 Christopher Pagani, fils du fondateur Horacio et directeur du marketing de l'entreprise. "Nous croyons fermement qu'il existe un moyen d'améliorer le comportement de la voiture sur la route, quelle que soit la vitesse, qu'il pleuve, qu'il neige ou autre."

Capteur Pirelli Cyber Tire

Avec les Cyber Tires, le véhicule peut également évaluer l'âge et le taux d'usure des pneus. Cela peut être utilisé simplement pour faire clignoter un message sur le tableau de bord suggérant au propriétaire qu'il est temps de changer ses pneus, ou à l'avenir, pour effectuer des ajustements sur les aides électroniques à la conduite de la voiture.

Tout cela est intéressant en soi et promet de grandes choses pour la dynamique future des véhicules, mais cela ne fait qu'effleurer la surface des possibilités. Pour commencer, ces pneus aideront Pirelli à fabriquer de meilleurs produits à l'avenir, car les capteurs de pneus peuvent collecter des tonnes de données pendant la phase de développement d'une voiture.

Il est possible de recueillir des données sur un pneu à partir d'un dynamomètre, mais comme l'a expliqué M. Misani, les roues dynamométriques sont lourdes, ce qui limite la qualité des données.

"Un capteur à l'intérieur du pneu ne change rien, nous mesurons les conditions réelles", a-t-il déclaré.

Vous obtenez donc de meilleures données, que vous pouvez réinjecter dans le processus de développement, créant ainsi un cercle vertueux. Pirelli peut également recueillir des données sur les pneus utilisés dans les véhicules de ses clients, ce qui lui permet d'avoir un meilleur aperçu des styles de conduite, du kilométrage réel et de bien d'autres choses encore. Autant d'éléments qui facilitent le développement futur des pneus.

Une grande partie du développement des voitures modernes se fait par simulation, mais l'une des choses les plus difficiles à simuler, ce sont les pneus. C'est pourquoi des plateformes comme iRacing consacrent tant d'efforts à l'amélioration des modèles de pneus. Avec des données plus nombreuses et plus claires, il est possible de créer de meilleurs modèles de pneus, ce qui se traduit par de meilleurs pneus.

Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est ce que Misani appelle la "version 2.0" du pneu Cyber.

L'objectif est d'utiliser un ou plusieurs capteurs pour estimer les niveaux d'adhérence exacts et pour comprendre ce qui se passe sous la surface de contact du pneu. Misani appelle cela un "estimateur d'état". L'idée est de dévoiler ces informations aux autres systèmes de la voiture, en optimisant les performances à un degré très élevé. On en est encore loin, mais c'est vers cela que Pirelli se dirige.

Plus une voiture dispose de données sur ce qui se passe au niveau du pneu, mieux elle peut adapter ses systèmes. Aujourd'hui, une voiture doit extrapoler les forces subies par le pneu en se basant sur des éléments tels que les capteurs de vitesse de rotation des roues, les capteurs de pression des pneus et les unités de mesure inertielle qui mesurent la vitesse de lacet, le tangage, la plongée, le roulis, etc. Il est possible d'arriver à une bonne conclusion sur la base de tous ces éléments, mais il s'agit en fin de compte d'une supposition.

Les meilleures voitures performantes modernes intègrent toutes sortes de systèmes - groupe motopropulseur, différentiel, freins, suspension et autres - pour atteindre les performances souhaitées. Avec des informations en temps réel provenant des pneus, la seule partie de la voiture qui touche le sol, la voiture peut faire des choix plus efficaces.

Selon M. Misani, cela nécessiterait davantage de capteurs. Avec un seul capteur, on peut mesurer la longueur de la surface de contact, ce que Pirelli utilise pour détecter l'aquaplaning, mais pour mesurer l'angle de glissement, il faut connaître à la fois la longueur et la forme de la surface de contact.

Pour l'instant, Pirelli a monté des pneus Cyber sur la McLaren Artura, l'Audi RS4 et la Pagani Utopia, mais seule la Pagani change les cartes du contrôle de traction/stabilité et de l'ABS en fonction du pneu monté. Dans les deux autres cas, les pneus indiquent simplement à la voiture qu'elle est équipée de pneus d'origine.

Il est donc encore tôt pour le dire, mais les possibilités qui s'offrent à nous sont nombreuses. Une hypercar Pagani qui s'adapte aux pneus de route, de piste et d'hiver, c'est énorme. Mais ce n'est que le début.