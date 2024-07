À quoi ressembleront les pneus du futur ? Selon Pirelli, il s'agira de pneus super-technologiques dotés de capteurs qui dialogueront avec les systèmes embarqués des voitures, optimisant ainsi l'intervention des assistants à la conduite.

Au Festival de vitesse de Goodwood, la société italienne présente en effet l'évolution des Cyber Tyres, les pneus innovants dotés de capteurs qui sont déjà disponibles sur le marché pour un certain nombre de voitures et qui, dans les mois à venir, seront également montés sur cette dernière version de la nouvelle Pagani Utopia.

Le dialogue entre le pneu et la voiture

Les Cyber Tyres de Pirelli sont des pneus spéciaux déjà commercialisés depuis quelques mois, équipés de capteurs à l'intérieur qui peuvent fournir au conducteur des informations sur leur température et leur degré d'usure.

Dans cette dernière évolution dévoilée à Goodwood, ils peuvent désormais dialoguer avec les systèmes de contrôle et de stabilité de la voiture, tels que l'ABS, l'ESP et l'antipatinage, en envoyant également des informations importantes sur l'état de la route.

Pagani Utopia

Cette technologie innovante sera utilisée pour la première fois sur la nouvelle Pagani Utopia et l'objectif, selon la société, sera de pouvoir offrir à la fois plus de performances sur la piste et plus de sécurité lors d'une utilisation intensive, même en hiver.

En effet, outre les modèles plus sportifs P Zero Corsa et P Zero Trofeo RS, la technologie Cyber Tyre sera également disponible pour l'hypercar émilienne sur les pneus P Zero Winter, également équipés de capteurs situés à l'intérieur de la bande de roulement qui, connectés via Bluetooth à l'unité de contrôle électronique qui gère la dynamique du véhicule, fourniront des informations utiles pour choisir les réglages idéaux du système de contrôle.

Par exemple, lorsque la voiture est équipée de pneus neige, l'ABS pourra en tirer le meilleur parti pour réduire la distance d'arrêt même dans des conditions extrêmes.

Des pneus durables pour les nouveaux JLR

Toujours lors du Goodwood Festival of Speed 2024, Pirelli a également annoncé le début d'une importante collaboration avec Jaguar Land Rover (JLR) pour fournir des pneus fabriqués à partir de matériaux dérivés de la forêt certifiés FSC, une technologie présentée par l'entreprise en 2021.