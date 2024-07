Quel que soit l'âge, les autos-tamponneuses sont toujours amusantes. Mais ce plaisir augmente-t-il proportionnellement à la taille de cette dernière ? Nous n'en avons aucune idée, mais nous aimerions bien le savoir. Il existe au moins une auto-tamponneuse de grande taille dans le monde qui permet de vérifier cette théorie.

Elle se trouve aux États-Unis, dans le comté de Lackawanna, en Pennsylvanie. Dan Hryhorcoff, propriétaire d'un atelier d'usinage à la retraite, avait besoin d'un projet pour s'occuper au mieux lors de la pandémie de Covid. Il a donc fait appel à son savoir-faire en matière de fabrication pour construire quelque chose de vraiment créatif : une énorme auto-tamponneuse.

Évacuons d'emblée les questions les plus évidentes. Non, vous ne pouvez pas heurter d'autres voitures. Oui, elle est homologuée pour la circulation routière. Et oui, elle se dirige comme une vraie auto-tamponneuse.

Techniquement enregistrée comme une moto à trois roues, c'est une Chevrolet Aveo 2007 qui a donné sa partie avant, y compris le moteur quatre cylindres de 1,6 litre et la boîte de vitesses automatique. Cependant, le moteur est en fait monté à l'arrière de la voiture.

Une fourche de moto à roue unique est reliée au volant surdimensionné, mais le pneu atteint le sol presque au milieu de la voiture plutôt qu'à l'avant. Par conséquent, la voiture tourne comme une vraie auto-tamponneuse, presque en tournant sur elle-même. C'est génial, non ?

Elle ressemble aussi à une vraie auto-tamponneuse. En effet, elle est basée sur le Lusse Auto Skooter de 1953, le modèle d'auto-tamponneuse le plus populaire, encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux parcs d'attractions. Hryhorcoff a pris les mesures de la vraie voiture, a agrandi les chiffres, a créé un moule et a fabriqué la carrosserie réaliste en fibre de verre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas heurter d'autres voitures, car la carrosserie se fissurerait. De plus, heurter intentionnellement des voitures sur la route est un peu dangereux, sans parler du fait que c'est légèrement illégal.

Puisqu'il est autorisé à circuler sur la route, Hryhorcoff se rend à des salons automobiles, à des cafés et à des promenades occasionnelles avec son engin unique. Et bien que les collisions à basse vitesse ne soient pas à l'ordre du jour, le fait de ressembler à une auto-tamponneuse et de tourner comme elle fait de cet engin l'un des projets personnalisés les plus sympas que nous ayons vus depuis longtemps.