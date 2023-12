Il y a des pères sympas, et puis il y a ce mec. L'histoire de cette courte vidéo est celle d'un père aimant, de son fils et d'un amour commun pour Star Wars et la Comic-Con.

Avant cette vidéo, ce papa américain avait fabriqué des tenues de Jedi pour lui et son fils en prévision de la Comic-Con. Les tenues faites maison sont une chose, mais le Speeder Star Wars en est une autre.

Un vélo électrique déguisé

Bien qu'il n'y ait pas d'astuces de fête et qu'il n'y ait pas de système ingénieux en jeu, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Fabriqué à partir de carton et de ruban adhésif, et peint pour correspondre à l'apparence du speeder dans le film, vous devez admettre qu'il y a un peu d'ingéniosité dans ce projet. Le coût total de ce projet, sans le vélo électrique lui-même, n'a été que de 40 dollars. La partie supérieure du "speeder" est assez fidèle au film.

Une réplique maison quasi parfaite

Avec l'aide d'une feuille d'aluminium, le reflet donne l'illusion d'un vol stationnaire. Bien qu'il ne puisse pas pivoter sur un dixième de seconde et qu'il se comporte comme un vélo classique, il faut admettre que c'est plutôt cool.

"Après avoir cousu des tenues de Jedi pour mon fils et moi pour la Comic-Con, j'ai décidé d'essayer de transformer son vélo électrique en speeder Star Wars ! J'ai pu le fabriquer avec du carton, du ruban adhésif et de la peinture, ainsi que quelques autres détails, pour moins de 40 dollars. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, et tous les enfants du quartier ont trouvé ça super cool", explique le père dans la description de la vidéo partagée par Viral Hog sur YouTube.

Si vous pensez que vos haut-parleurs ou vos écouteurs sont abîmés, croyez-moi, tout va bien. La vidéo ne comporte pas de son. Il aurait été intéressant d'avoir la réaction du fils à son nouveau jouet, mais je pense qu'on peut dire qu'il est très content du petit projet de son père qui lui a coûté 40 dollars.