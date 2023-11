Cette année, l'ancienne usine du Lingotto fête ses 100 ans, tout comme Disney. Le 22 mai 1923, le roi d'Italie Vittorio Emanuele III inaugure, avec le sénateur Giovanni Agnelli, la gigantesque usine de Turin (de 150 000 mètres carrés), quelques mois plus tard (le 16 octobre) les frères Roy et Walt Disney fondent le studio d'animation Disney Brothers Studio. Aujourd'hui, dans la ville piémontaise, l'anniversaire a été célébré avec la présentation de cinq exemplaires uniques, dédiés à Mickey Mouse.

La cérémonie a eu lieu à la Casa 500, au quatrième étage de la Pinacothèque Agnelli, où a été installée, sur la rampe nord du bâtiment Lingotto, une exposition que les visiteurs peuvent admirer en arrivant à La Pista 500.

Mickey Mouse célébré sous tous ses aspects

Vous l’aurez compris, la plus célèbre souris du monde fête ses 95 ans, cette année, et la Fiat Topolino retrace son histoire, de ses origines à nos jours. Quatre exemplaires reflètent les thèmes historique, moderne, abstrait et urbain, tandis que le cinquième a été conçu grâce à une collaboration spéciale avec l'artiste Disney Cavazzano.

L'inspiration historique rappelle le court métrage pionnier de Disney intitulé "Steamboat Willie", une œuvre immortelle qui fait désormais partie du MoMA de New York. La Topolino moderne porte les initiales de Mickey Mouse et veut transmettre l'énergie colorée et optimiste de la voiture italienne et le caractère américain. La livrée abstraite rend hommage à la créativité Disney avec un fort impact visuel et la version de rue montre l'esprit urbain de Mickey Mouse.

Deux entreprises en symbiose

Voici ce que Oliver François, PDG de FIAT et CMO Global de Stellantis, a commenté à l’occasion de cette jolie collaboration :

"Aujourd'hui, je suis fier de présenter notre hommage à Disney : cinq Topolino Mickey Mouse, très spéciales et uniques, inspirées du personnage emblématique de Disney. Nous avons bien des choses en commun : l'ADN, l'authenticité, et nous partageons tous les deux l'importance d'apporter simplicité, chaleur et joie aux gens."

Daniel Frigo, le directeur national de The Walt Disney Company en Italie et en Turquie ainsi que directeur du studio Italie, a déclaré :