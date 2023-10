La grève des Travailleurs unis de l'automobile (UAW) aux États-Unis, actuellement la plus importante de l'histoire, a mis sur le devant de la scène les négociations sociales litigieuses entre l'organisation et les principaux constructeurs automobiles. Au milieu de ce conflit, Stellantis, la société responsable de Jeep, Dodge, Alfa Romeo et de nombreuses autres marques, aurait fait une proposition audacieuse visant à obtenir le droit unilatéral de vendre son siège nord-américain et son centre technique d'Auburn Hills, dans le Michigan, ainsi que 17 autres installations.

Selon un article du Detroit News, cette proposition fait partie de la quatrième contre-offre de Stellantis à l'UAW, et elle a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de ces installations et à leur impact sur les travailleurs et les communautés. L'entreprise est non seulement l'un des plus grands constructeurs automobiles des États-Unis, mais aussi le plus grand employeur d'Auburn Hills. Il est essentiel de noter que cette proposition n'indique pas nécessairement que Stellantis abandonne Auburn Hills. Au contraire, selon la publication, elle offre à l'entreprise de la flexibilité et des options pour l'avenir de son complexe de 500 hectares, qui comprend des laboratoires, des installations d'ingénierie et des studios de conception. Le siège d'Auburn Hills a une importance historique puisqu'il s'agit de l'ancien siège mondial de Chrysler.

L'UAW représente les salariés de ce site, et toute décision de vente nécessiterait l'approbation du syndicat. Stellantis envisage également de prendre des mesures similaires pour plusieurs autres sites aux États-Unis. Cette proposition est intervenue peu avant que l'UAW ne déclare une grève dans l'usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, dans l'Ohio, ainsi que dans l'usine Bronco et Ranger de Ford à Wayne et dans l'usine de camionnettes moyennes et de fourgons commerciaux de General Motors à Wentzville, à l'extérieur de St. Louis.

"Nous sommes fiers d'accueillir le siège social de Stellantis en Amérique du Nord. Stellantis étant le plus grand employeur de notre communauté prospère, nous reconnaissons l'importance de répondre aux rumeurs récentes concernant la fermeture de 18 usines américaines. À ce jour, nous n'avons reçu aucune indication ou information suggérant que Stellantis a l'intention de fermer son siège dans notre ville", a déclaré hier le maire d'Auburn Hills, Kevin McDaniel, dans un communiqué.

Mark Stewart, directeur d'exploitation de Stellantis en Amérique du Nord, a précisé que les sites visés étaient principalement des centres de distribution de pièces détachées Mopar que l'entreprise a l'intention de moderniser. Il a souligné que la proposition n'entraînerait pas de suppressions d'emplois, mais qu'elle pourrait entraîner la fermeture ou la restructuration de certains sites sous-utilisés.

Une grève partie pour durer ?

La grève de l'UAW contre Stellantis, Ford et GM est symptomatique de l'évolution du paysage de l'industrie automobile. Alors que les grands constructeurs automobiles cherchent à se moderniser et à s'adapter aux nouvelles technologies, ils doivent également répondre aux préoccupations des travailleurs et négocier avec l'UAW pour garantir le bien-être des travailleurs et la viabilité à long terme de l'industrie. La proposition de vendre le siège d'Auburn Hills et d'autres installations n'est qu'une facette de ces négociations complexes, dont l'issue aura un impact significatif sur l'avenir de l'industrie automobile américaine... et mondiale.

"La discussion a été constructive et s'est concentrée sur les points sur lesquels nous pouvons trouver un terrain d'entente pour parvenir à un accord qui dévoile un pont vers l'avenir en permettant à l'entreprise de relever les défis de l'électrification", peut-on lire dans une déclaration officielle de Stellantis après les pourparlers avec l'UAW. "Ensembles avec l'UAW, nous avons l'opportunité d'établir un cadre dans ce contrat qui permettra à l'entreprise d'être compétitive au cours de cette transformation historique et d'accompagner notre main-d'œuvre dans ce voyage." Il y a quelques jours, le président de l'UAW, Shawn Fain, a annoncé que la grève de l'UAW entrait dans une phase plus agressive.