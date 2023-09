Le United Auto Workers (UAW), syndicat qui représente les travailleurs de l'industrie automobile américaine, a lancé une grève contre les trois grands constructeurs automobiles du pays.

Selon les premières informations, près de 13 000 travailleurs de l'UAW se sont mis en grève ce vendredi dans le cadre d'un mouvement historique contre Ford, General Motors et Stellantis. C'est la première fois en 88 ans d'histoire de l'organisation qu'une grève est lancée simultanément contre les trois plus grands constructeurs automobiles américains.

Des négociations au point mort

L'UAW et les trois grands constructeurs automobiles étaient en négociation pour prolonger les contrats de quatre ans signés en 2019. Celles-ci se sont arrêtées au cours des dernières heures malgré les augmentations record proposées, allant jusqu'à 20%. Finalement, le syndicat a refusé de signer un nouvel accord.

Shawn Fain, le président de l'UAW, s'est exprimé aux membres du syndicat lors d'un live Facebook juste après le début des grèves.

"Cette stratégie permettra aux entreprises de rester dans l'expectative. Elle donnera à nos négociateurs nationaux un maximum d'influence et de flexibilité dans les négociations. Et si nous devons aller jusqu'au bout, nous le ferons. Tout est sur la table. Quoi qu'il en soit, nous devons tous continuer à nous organiser : des rassemblements, des manifestations, des journées en habits rouges. Nous devons montrer aux entreprises que nous sommes prêts à les rejoindre, à nous lever et à nous battre à tout moment."

Jeep Wrangler 4xe 2024 dont la production est actuellement stoppée dans l'Ohio

Coup de pression pour les constructeurs américains ?

La grève, baptisée "Stand Up Strike", vise des usines spécifiques de Ford, General Motors et Stellantis dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri. Cette grève a rapidement affecté la production de véhicules très demandés tels que le Ford Bronco, le Jeep Wrangler et le Chevrolet Colorado. L'UAW négocie avec les trois constructeurs automobiles depuis la fin de l'été.

Ce matin, General Motors et Stellantis ont tenu à réagir à cette grève dans des communiqués officiels.

"Nous sommes déçus par les actions des dirigeants de l'UAW, malgré le paquet économique sans précédent que GM a mis sur la table, comprenant des augmentations de salaire historiques et des engagements en matière de fabrication" - General Motors "Nous sommes extrêmement déçus par le refus des dirigeants de l'UAW de s'engager de manière responsable pour parvenir à un accord équitable dans le meilleur intérêt de nos employés, de leurs familles et de nos clients" - Stellantis

D'après les médias locaux, la grève durera au moins jusqu'à ce week-end. Si la stratégie de l'UAW n'aboutit pas à un nouvel accord, d'autres usines à travers le pays pourraient faire l'objet d'une grève, ce qui accroîtrait la pression sur les constructeurs automobiles. Alors que la grève initiale vise des usines de différentes entreprises, le syndicat pourrait adopter une stratégie différente consistant à bloquer toutes les usines d'un seul constructeur.