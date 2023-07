Sept grands constructeurs automobiles mondiaux vont créer en Amérique du Nord une nouvelle co-entreprise de réseau de recharge public pour les véhicules électriques.

BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Stellantis ont uni leurs forces pour créer "une nouvelle coentreprise de réseau de recharge sans précédent qui élargira considérablement l'accès à la recharge à haute puissance en Amérique du Nord".

Les entreprises ont déclaré qu'elles avaient pour objectif d'installer au moins 30 000 points de charge à haute puissance dans les zones urbaines et sur les autoroutes "pour s'assurer que les clients puissent se recharger à tout moment et en tout lieu".

Les sept constructeurs automobiles affirment que leur réseau de recharge offrira une expérience client de haut niveau, la fiabilité, une capacité de recharge à haute puissance, l'intégration numérique, des emplacements attrayants et diverses commodités pendant la recharge. L'objectif est que les stations soient alimentées uniquement par des énergies renouvelables.

Il est intéressant de noter que les nouvelles stations de recharge seront accessibles à tous les véhicules électriques à batterie de n'importe quel constructeur automobile, puisqu'elles proposeront des connecteurs CCS (Combined Charging System) et NACS (North American Charging Standard).

Charge rapide Cadillac Lyriq DC

Les premières stations de recharge devraient ouvrir aux États-Unis à l'été 2024 et au Canada ultérieurement. Les sept constructeurs automobiles n'ont pas encore choisi le nom de leur réseau de recharge. "Nous aurons plus de détails à partager, y compris le nom du réseau, à la fin de cette année", a déclaré un représentant des relations publiques de Honda à InsideEVs.

Selon les plans initiaux, les stations de recharge seront déployées dans les zones métropolitaines et le long des grands axes routiers, y compris les couloirs de connexion et les routes de vacances, de sorte qu'une station de recharge sera disponible "partout où les gens choisissent de vivre, de travailler et de voyager".

Chaque site sera équipé de plusieurs chargeurs à courant continu de grande puissance et offrira des abris dans la mesure du possible, ainsi que des commodités telles que des toilettes, des services de restauration et des commerces - soit à proximité, soit dans le même complexe. Un certain nombre de stations phares seront dotées d'équipements supplémentaires, mais le communiqué de presse ne donne pas de précisions à ce sujet.

Le nouveau réseau de recharge promet d'offrir une intégration transparente avec les expériences embarquées et applicatives des constructeurs automobiles participants, y compris les réservations, la planification intelligente des itinéraires et la navigation, les applications de paiement, la gestion transparente de l'énergie et bien plus encore.

SUV Mercedes-AMG EQE 2024 en charge

En outre, le réseau s'appuiera sur la technologie Plug & Charge pour une expérience client plus conviviale.

La coalition comprend deux constructeurs automobiles qui ont déjà annoncé qu'ils équiperaient leurs véhicules électriques de connecteurs NACS à partir de 2025 : General Motors et le groupe Mercedes-Benz. Les autres constructeurs - BMW, Honda, Hyundai, Kia et Stellantis - ont déclaré qu'ils évalueraient les connecteurs NACS de Tesla sur leurs véhicules, mais aucun ne s'est encore engagé à installer le port sur ses VE.

Les constructeurs automobiles s'attendent à ce que leurs stations de recharge respectent ou dépassent l'esprit et les exigences du programme américain National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), et visent à devenir le premier réseau de stations de recharge fiables et puissantes en Amérique du Nord.

Les sept associés créeront l'entreprise commune cette année, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.