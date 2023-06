Ampere, la division créée par Renault pour ses activités liées aux véhicules électriques et au logiciel, commence à prendre forme. Le groupe français a annoncé que Luca de Meo, déjà directeur général de Renault Group, a été nommé de la filiale, tout en conservant son poste actuel.

Cette nomination sera effective pour le second semestre 2023, quand Ampere deviendra une réalité pour chapeauter 10 000 employés du groupe, dont un tiers d'ingénieurs. Ils seront notamment en charge de la production des Megane et Scenic électriques, avant les lancements de la Renault 5 en 2024 et la Renault 4 en 2025.

L'objectif d'Ampere est d'être un acteur 100% électrique pour faciliter la conception puis la fabrication des véhicules, en adoptant des méthodes différentes de celles employées pour le thermique et plus adaptées aux nouvelles technologies. Renault vise ainsi des gains en efficacité et en productivité qui lui permettront de proposer des véhicules électriques 40% moins chers dès 2027.

"Grâce au travail effectué au sein de Renault Group au cours des deux dernières années, Ampere est sur le point de décoller, soutenu par des atouts initiaux inégalés : l'une des chaînes de valeur EV les plus intégrées de l'industrie, une approche pionnière du véhicule défini par logiciel (software defined vehicle) et des capacités d'ingénierie et de fabrication de pointe", souligne Luca de Meo. "La combinaison de l'agilité d'un 'pure player' avec les forces d'un constructeur automobile établi fait d’Ampere un acteur unique."

"Nous passons désormais en mode exécution. Plus nous nous spécialisons, plus cela crée des opportunités évidentes pour Ampere dans la course vers l'électrique et le software. Viser une réduction des coûts de 40% pour la prochaine génération de véhicules, placer la technologie et l'innovation au cœur de l'organisation d'Ampere, offrir des produits attrayants au meilleur prix : tout cela est en ligne avec la tradition de démocratisation de la technologie et de création de valeur pour nos différentes parties prenantes."

Pour Jean-Dominique Senard, l'Italien était le candidat idéal. "La réussite de Luca de Meo dans le retournement de Renault Group nous rend très confiants pour la suite : il est le mieux placé pour conduire le succès opérationnel d’Ampere, crucial pour le Groupe, et assurer sa croissance future dans un secteur de la mobilité en transformation", a commenté le président du conseil d'administration de Renault.

La nomination de Luca de Meo à la tête d'Ampere s'accompagne d'arrivées de deux autres cadres de Renault : Josep Maria Recasens sera directeur des opérations et Vincent Piquet directeur financier.