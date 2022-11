Le plan Renaulution, celui qui conduit le groupe Renault vers un futur proche fait de voitures thermiques et électriques, passe en phase de révolution, "ça marche et on ne revient pas en arrière".

C'est ce qu'a déclaré le PDG du groupe français lui-même, Luca de Meo, lors du Capital Market Day 2022. Le numéro un du Groupe Renault réaffirme une fois de plus que la métamorphose est déjà en marche et repose sur des bases solides, en se concentrant résolument sur le passage des volumes de vente à la valeur. En bref, dit De Meo :

"Nous sommes des gens qui faisons ce que nous disons."

Une équipe de cinq personnes pour gagner

M. De Meo rappelle ensuite que d'ici 2025, le groupe présentera 25 nouveaux modèles, dont la moitié sera électrique et une autre moitié appartenant au segment C ou supérieur. Le manager italien nous rappelle ensuite que c'est dans des périodes "horribles" comme celle-ci que nous devons accélérer la transformation et "embrasser le changement", et il le fait en citant Ayrton Senna qui a dit :

"Vous ne pouvez pas dépasser 15 voitures par une journée ensoleillée... mais vous le pouvez quand il pleut."

Pour décrire l'avenir de Renault, M. De Meo a recours à la métaphore du joueur de football qui gagne dans une seule spécialité et qui doit évoluer vers une équipe de cinq athlètes, chacun se spécialisant et gagnant dans sa discipline. En bref, l'entreprise française doit évoluer avec une approche horizontale faite de synergies entre des compartiments spécialisés.

L'idée de base est d'avoir l'agilité et la capacité d'innover et de couvrir toute la chaîne de valeur, une métamorphose du groupe Renault qui part des fondamentaux pour avoir plus de liquidités et moins de risques financiers. Mais voyons quels sont les cinq piliers de la révolution de Renault.

Les cinq piliers de cette métamorphose de Renault

Puissance

Ampère

Alpine

Mobilize

The Future is Neutral

Puissance

Le développement des futurs modèles essence, diesel et hybrides du groupe Renault, définis comme " bas carbone ", est confié à la division Power qui proposera des voitures à moteur thermique sous les marques Renault, Dacia et Renault véhicules utilitaires légers. En effet, rappelle De Meo, en 2040, les voitures à moteur à combustion interne représenteront encore 40 à 50 % du marché mondial, notamment en raison du réseau réduit d'infrastructures de recharge dans les pays en développement.

À cela s'ajoute le projet Horse récemment annoncé qui, sur la base d'un accord égal avec le chinois Geely, fournira des moteurs et des transmissions hybrides aux marques susmentionnées, mais aussi à Geely, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan, Mitsubishi et d'autres à l'avenir. Horse ne produira donc pas de voitures hybrides, mais sera un fournisseur de composants hybrides dans le but de faire passer la part de marché mondiale du groupe de 40 à 80 %.

En particulier, Renault lancera neuf nouveaux modèles d'ici 2030, dont ceux dotés d'un moteur à combustion et d'un moteur hybride, principalement destinés aux marchés non européens d'Amérique latine, d'Inde, de Corée du Sud et d'Afrique du Nord. Ceux-ci se concentreront principalement dans les segments C et supérieurs.

De même, Dacia répartira ses efforts entre le thermique, l'hybride et l'électrique, avec trois nouveaux modèles d'ici 2025, dont le nouveau SUV Bigster, en mettant l'accent sur la plateforme CMF-B de pour produire des voitures du segment C avec des marges plus élevées.

Ampère

Ampère est la nouvelle division électrique du Groupe Renault, basée en France et dédiée au développement et à la production de voitures électriques, de services en ligne et d'une architecture électronique centralisée dédiée précisément aux futurs véhicules à batterie qui seront construits selon la logique du Software Defined Vehicle.

Les premiers fruits de cette nouvelle réalité de production seront la Renault 5 en 2024 et la Renault 4 en 2025, nées grâce à la nouvelle Ampère, qui emploiera 10 000 salariés, dont environ 3 500 ingénieurs. Les nouveaux accords de partenariat avec Google et Qualcomm sont essentiels à cet égard.

Alpine

Ce que M. De Meo appelle l'un de ses thèmes favoris est Alpine, la marque de voitures de sport du groupe qui deviendra zéro émission à partir de 2026 tout en conservant son pedigree de course.

Dans quatre ans, Alpine dévoilera la nouvelle A110 électrique et deux nouveaux modèles électriques: une bicorps du segment B et un crossover GT du segment C+. Elle sera suivie de deux voitures Alpine des segments D et E conçues pour l'expansion internationale de la marque, notamment sur les marchés chinois et américain.

Mobilize

La société de services Mobilize, déjà établie sur le front de la location, du covoiturage et des services financiers avec plus de 4 millions de clients, évolue pour proposer toutes ses options dans une seule boutique en ligne.

L'idée est d'être la seule entreprise automobile qui part des services pour arriver à la voiture et non l'inverse, selon le principe du Vehicle-as-a-Service (VaaS) qui est le plus bénéfique pour les clients, les flottes et les opérateurs de mobilité.

The Future is Neutral

Tout ce qui concerne l'économie circulaire, le recyclage des matériaux et les batteries fait partie de "The Future Is Neutral", la nouvelle entreprise du groupe visant à atteindre 90 % de réutilisation en 2030 contre 50 % aujourd'hui.

L'objectif est de devenir le leader européen de l'économie circulaire de la voiture en circuit fermé, et de soutenir également d'autres groupes. Pour cela, The Future Is Neutral offre une part minoritaire sur le marché pour cofinancer des investissements de 500 millions d'euros d'ici 2030.