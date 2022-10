La légendaire Renault 4 vient de renaître sous la forme d'un concept au style de buggy présenté au Mondial de l'Automobile de Paris.

Sous l'aspect tout-terrain se cache la véritable forme du modèle de production, un SUV du segment B qui fera ses débuts en Europe en 2025 avec des moteurs exclusivement électriques. Notre rendu donne une idée de ce à quoi il pourrait ressembler dans sa forme finale.

Un clin d'œil au passé

Nous avions déjà imaginé la Renault 4 en juin dernier, mais le prototype présenté à Paris nous a donné l'occasion de retravailler notre rendu.

Dans tous les cas, le SUV confirmera des lignes extrêmement carrées, avec des passages de roues très larges pour renforcer la sensation de robustesse. À l'avant, nous trouverons une calandre plate en noir brillant avec des phares intégrant des pixels pour afficher - peut-être - des animations spécifiques pour le déverrouillage des portes et le démarrage de la charge.

Nous nous attendons également à de généreuses jantes en alliage de 18 ou 19 pouces sur les finitions les plus complètes, tandis que le toit et les rétroviseurs pourraient être noirs pour contraster avec le reste de la carrosserie. Enfin, l'arrière devrait reprendre le design incliné du concept, qui s'inspire de la Renault 4 originale.

140 ch et deux variantes prévues

Côté mécanique, on sait que la Renault 4 arrivera un an après la Renault 5 (prévue vers 2024). De la compacte électrique, le B-SUV héritera de la plateforme CMF-BEV, une version pour les modèles EV dérivée de la CMF-B actuellement utilisée par les Captur et la Clio.

Développée à l'usine ElectriCity dans le nord de la France, la Renault devrait être équipée d'une batterie de 42 kWh (développée en collaboration avec Envision AESC et Verkor), tandis que la puissance du moteur électrique unique devrait être de 140 ch. L'autonomie, quant à elle, devrait être d'environ 400 km.

Compte tenu de la présentation du concept avec un look tout-terrain, nous ne serions toutefois pas surpris de voir des versions plus puissantes à transmission intégrale. Ce modèle pourrait toutefois porter la marque Alpine, dont la gamme de modèles électriques ne cessera de croître dans les années à venir.

Teaser de la fourgonnette Renault

Et, toujours au sujet des variantes spéciales, Renault a déjà promis un véhicule commercial avec un toit surélevé et un compartiment de chargement plus grand pour reprendre l'héritage de la 4L fourgonnette.