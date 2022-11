L'avenir des voitures hybrides du groupe Renault est désormais lié à la création d'une nouvelle société appelée Horse, spécialement créée avec le chinois Geely et qui sera opérationnelle à partir de 2023.

Cette nouvelle société fait partie d'un accord-cadre en vertu duquel Geely et le Groupe Renault détiendront chacun 50 % des actions.

Plus de cinq millions de voitures hybrides

L'objectif est de créer avec Horse un nouveau géant mondial de l'automobile qui se consacre précisément au développement et à la production de moteurs et de transmissions pour voitures hybrides, tant pour les marques des deux groupes que pour d'autres marques dans le monde.

Une fois créée, la nouvelle société issue de l'accord Geely-Renault comprendra 17 usines de moteurs et de transmissions, cinq centres de recherche et de développement sur trois continents et un effectif de 19 000 employés (dont 2 000 ingénieurs) dans 130 pays. À l'avenir, l'accord inclura également d'autres partenaires, tandis que de plus amples informations sur la nouvelle société seront annoncées dans les mois à venir.

Renault Captur E-Tech Hybrid Geely Atlas Pro

Au lancement, les premiers clients de l'entreprise seront Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, Nissan et Mitsubishi Motors, avec une capacité de production combinée de plus de cinq millions de moteurs (hybrides et hybrides rechargeables) et de transmissions. L'objectif déclaré est de doubler la part du groupe sur le marché mondial des voitures hybrides, en la faisant passer de 40 à 50 % puis à 80 %.

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Nissan Qashqai E-Power

Commentaires de Renault et Geely

L'annonce de l'accord, qui coïncide avec le Capital Market Day du Groupe Renault, est accompagnée de commentaires des deux parties concernées.

Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, a déclaré :

"Alors que le Groupe Renault accélère sa transformation avec Renaulution pour capter la valeur de l'ensemble de la nouvelle chaîne de valeur automobile, nous sommes ravis d'avoir conclu un accord de partenariat ambitieux avec Geely pour continuer à développer les technologies de moteurs thermiques et hybrides qui resteront des éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement automobile dans les décennies à venir. Nous serons en mesure de proposer des groupes motopropulseurs et des solutions électrifiées de pointe à de nombreuses marques automobiles dans le monde, exploitant ainsi le potentiel commercial de cette technologie à faibles émissions."

Eric Li, président du groupe Geely Holding, déclare :