Il y a exactement soixante ans, en septembre 1963, Carlo Abarth surprenait les fans de la mignonne Fiat 500 avec une version plus puissante : Le modèle 595, qui était basé sur la Fiat 500 D construite depuis 1961.

La 500 devient la 595

Le chiffre qui donne son nom à la voiture est une référence à l'élément central des mesures de tuning d'Abarth. Le "magicien des chevaux", né en Autriche et basé à Turin, a fait passer la cylindrée de la Fiat 500 d'environ 500 cm³ pour le modèle de série à 595 cm³. "Cinquecentonovantacinque", comme on le dirait en Italien. La puissance est ainsi passée de 17,5 ch à 27 ch.

L'augmentation de la puissance de plus de 50% a toutefois nécessité des mesures plus profondes que le simple ajustage des deux cylindres de 67,4 à 73,5 millimètres de diamètre.

La 500 se refait une beauté "intérieure"

Abarth a également conçu un nouveau bloc moteur, monté un carter d'huile en aluminium avec de meilleures propriétés de refroidissement, augmenté le taux de compression avec des pistons spéciaux, installé un carburateur plus grand et poli les conduits d'admission et d'échappement. Ils ont également rendu le moteur plus résistant au régime en durcissant les ressorts des soupapes et en modifiant l'arbre à cames.

Fiat Abarth 595 SS Fiat Abarth 595 SS

À l'extérieur, l'Abarth 595 se distingue peu de la Fiat 500 D de série. Le logo caractéristique du scorpion à l'avant du véhicule est encore le plus frappant. Les inscriptions chromées avec les chiffres 595 et les mots "World Champion" en référence aux records mondiaux réalisés par Abarth ainsi que des instruments spécifiques ne se remarquent qu'en y regardant de plus près.

En revanche, le système d'échappement sportif "Record Monza" avec double sortie ne passe pas inaperçu. Avec une vitesse maximale de 120 km/h et une vitesse de série de 95 km/h, l'Abarth 595 étonnait à l'époque certaines berlines plus grandes.

60 ans d'évolutions

En octobre 1963, Carlo Abarth présenta le modèle 595 au Salon de l'automobile de Turin. En homme d'affaires inventif, il offrait à chaque visiteur du salon un bon pour un essai routier. L'initiative eut un tel succès que le nombre d'exemplaires de l'Abarth 595 nécessaire à son utilisation en compétition fut bientôt produit.

En tant qu'évolution de la 595, Carlo Abarth présenta le modèle 695, encore plus puissant, au Salon de l'automobile de Genève en mars 1964. Parallèlement, Abarth élargissa son offre avec des kits de tuning permettant à tout mécanicien doué de transformer une Fiat 500 en Abarth.

À l'instar des Abarth historiques, la gamme actuelle de modèles est basée sur des véhicules de série Fiat. La nouvelle Abarth 500e est le premier véhicule à propulsion électrique de la marque au scorpion. L'Abarth 595 de 165 ch et l'Abarth 695 de 180 ch ont en revanche un moteur à essence turbo de 1,4 litre sous le capot.