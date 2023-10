Trouver une voiture de collection avec quelques kilomètres dans les pattes et cachée dans une grange est peut-être le rêve de beaucoup de passionnés. En trouver plusieurs dépasse toutes les attentes. Lorsque plusieurs d'entre elles sont des Corvettes, cela frise le miracle.

Si vous pensez que nous exagérons, lisez la suite et regardez la vidéo ci-dessous. Vous pourrez ainsi admirer une Chevrolet Corvette ZR-1 de 1990 encore recouverte d'un plastique de protection. Un véritable choc. Et nous ne faisons que commencer.

(Presque) neuve

La ZR-1 en question fait partie d'une collection qui comprend pas moins de neuf Corvettes, trois pick-up, diverses muscle cars classiques et modernes, etc. La vidéo de la collection a été postée sur la chaîne John Clay Wolfe Show sur YouTube, où l'on peut également assister à l'inspection des différents véhicules avant qu'ils ne soient expédiés au Texas, où ils sont désormais stockés et choyés.

Une Corvette encore dans son emballage d'origine

Si la ZR-1 ne vous satisfait pas, peut-être que la Corvette 1988 35th Anniversary avec seulement 40 k à son actif ou - peut-être encore mieux - une Stingray 1979 avec 65 km, elle aussi encore emballée dans un plastique de protection, le fera. Des voitures pratiquement neuves et peu utilisées, à l'exception d'une Stingray 1974 avec 48 000 km. Bien moins nombreuses sont celles de la plus ancienne Corvette de la collection, une autre Stingray - de 1971 cette fois - avec 2 574 km.

Tout et plus encore

Vous n'êtes pas fan de Corvette ? Parmi les 23 voitures trouvées, il y a d'autres merveilles comme une Chevrolet 454 SS de 1990, probablement le modèle qui a lancé l'ère des pick-up à l'âme de muscle car. À quelques pas de là se trouve l'une de ses rivales, une Ford F-150 SVT Lightning 1999 avec 74 km. Vous aimez les modèles plus anciens ? Voici un Chevrolet C10 de 1966 qui affiche 14 400 km.

Si les voitures à hayon ne sont pas votre tasse de thé, voici quelques grands classiques : Ford Mustang Convertible 1965, Chevrolet Camaro SS 396 1968, Mustang SVT Cobra 2003 et Pontiac Firebird Trans AM WS6 2001.

Mais attendez, ce n'est pas tout.

Que diriez-vous d'une Camaro SS 2010 avec 75 km ou d'une Buick Grand National 1987 avec 22 200 km ? Il y a aussi des voitures tout à fait exceptionnelles, comme une Lincoln Continental Mk IV de 1973, et oui, c'est aussi une voiture à faible kilométrage avec 1300 km. Pour en revenir aux Corvettes, la collection comprend deux C5, dont l'une est une voiture d'assitance de l'Indy 500 de 1998. Elle a parcouru une distance impressionnante de 37 km.

Cette incroyable collection a été rassemblée au fil des décennies par Earl Trammel, un homme d'affaires de l'Alabama et grand amateur de voitures, décédé en 2022. Un communiqué de presse de GiveMeTheVin.com détaille la collection, qui est allée à l'ex-femme de Trammel, puis à GiveMeTheVin. Dans une vidéo envoyée à Motor1.com, le fondateur de l'entreprise, John Clay Wolfe, parle de la découverte.

Après avoir acheté [le bolide], je me suis demandé ce qu'il avait d'autre", explique John Clay Wolfe.

En travaillant avec son partenaire John Pierce sur cette acquisition, ils ont découvert l'étendue de la collection et se sont portés acquéreurs du lot. Le communiqué de presse de GiveMeTheVin indique que les voitures seront vendues aux enchères au printemps prochain, bien que Wolfe ne semble pas si sûr de vouloir vendre le lot. Pour l'instant, en tout cas.

"C'était dans une petite grange en Alabama qui avait l'air ridicule, comme si on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un million de dollars de voitures là-dedans", explique Wolfe. "Je ne sais pas quoi faire. Je sais que leur valeur ne baissera pas, donc tout va bien. Je pourrais devenir comme l'idiot qui les a achetées. Je pourrais mourir et la prochaine fois que vous en entendrez parler, ce sera quand je mourrai et que les gens viendront les chercher dans ma grange. Je suis très heureux de les avoir et c'est de loin la plus grande découverte de ma carrière.