Le préparateur automobile américain, Hennessey Performance, a mis en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle ils dévoilent leur nouvelle mise à niveau H1000 pour la Cadillac CT5-V Blackwing. La super berline révèle toute sa puissance face à une Chevrolet Corvette Z06 de série. Les deux bolides s'affrontent en départ lancé dans deux Drag Race.

Un duel dominé par la Cadillac

La Corvette Z06 n'est pas en reste avec son moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres. Ce groupe motopropulseur développe une puissance de 670 chevaux et 623 Nm de couple. Cela permet à la supercar à moteur central d'atteindre les 100 km/h en 2,6 secondes. Ces chiffres sont impressionnants, mais ils sont diminués par le kit d'amélioration H1000 installé par Hennessey Performance sur la Cadillac.

Galerie: Hennessey H1000 Cadillac CT5-V Blackwing

2 Photos

La CT5-V Blackwing se place juste en dessous de la Z06. Le moteur V8 suralimenté de 6,2 litres de la berline développe 668 ch et 893 Nm de couple en sortie d'usine. Cependant, le kit de mise à niveau du préparateur américain fait grimper la puissance de la voiture à 1 000 ch et 1309 Nm de couple.

Il n'est pas surprenant que la Corvette ait perdu les deux courses. La Cadillac s'est facilement imposée face à la Chevrolet même si la berline pèse plus lourd, 1870kg contre 1671kg.

Une modification de A à Z

Le moteur de la Cadillac a reçu de nombreuses améliorations de la part de Hennessey Performance. Le préparateur américain a ajouté des culasses poreuses et un arbre à cames HPE. Il a également installé de nouvelles soupapes, des poussoirs et des tiges de poussée, avant d'ajouter un compresseur de suralimentation plus puissant.

Le kit d'amélioration comprend une prise d'air à haut débit, des échangeurs de chaleur plus grands et des collecteurs longs en acier inoxydable. Hennessey Performance fait fonctionner toutes les améliorations ensemble avec son logiciel de gestion du moteur.

Selon le préparateur, ces améliorations permettent à la Cadillac d'atteindre les 100 km/h en 2,5 secondes, soit 0,1 seconde de moins que la Corvette et une seconde de plus que la CT5-V Blackwing de série. La Berline peut parcourir 400 mètres en 10,1 secondes, tout en atteignant une vitesse de pointe de 330 km/h.

Pas de prix dévoilé pour le kit d'amélioration H1000

Cadillac a récemment mis à jour la berline CT5 pour l'année-modèle 2025, en lui apportant une subtile mise à jour stylistique sans modifier les groupes motopropulseurs. Les clients peuvent choisir le quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de série développant 237 ch ou le V6 de 3,0 litres biturbo de 335 ch. Les détails concernant les CT5-V de série et CT5-V mises à jour arriveront plus tard, et devraient bénéficier d'un niveau de révision similaire.

Hennessey n'a pas révélé le prix du pack lors de l'annonce en juin. La CT5-V Blackwing est proposée à partir de 87000 euros (prix incluant les frais de transport de 1300 euros). La mise à niveau devrait permettre à la voiture de dépasser la barre des six chiffres. Le kit est également assorti d'une garantie de deux ans et 40000 km.