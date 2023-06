Hennessey s'est occupé de la Cadillac CT5-V Blackwing pour faire passer sa puissance à 1000 ch ! Quand on sait que la version de base ne produit "que" 668 ch...

Pour atteindre ce total impressionnant, le V8 suralimenté de 6,2 litres a subi quelques modifications : culasses, arbre à cames, soupapes, poussoirs et tiges ont tous été altérés. Un plus grand compresseur est venu remplacer l'élément de série. D'autres modifications comprennent l'installation d'échangeurs de chaleur plus grands, d'une admission d'air à haut débit et de collecteurs en acier inoxydable. Un logiciel de gestion du moteur révisé permet de tirer le meilleur parti de ces nouvelles pièces.

Galerie: Hennessey H1000 Cadillac CT5-V Blackwing

2 Photos

Hennessey affirme que sa Cadillac CT5-V Blackwing de 1000 chevaux peut atteindre 100 km/h en 2,5 secondes environ, contre 3,5 secondes environ dans sa version de base. La berline haute performance peut compléter le quart de mille (environ 400 mètres) en 10,1 secondes. Si le préparateur indique aussi que la vitesse de pointe est supérieure à celle du modèle standard (329 km/h), aucune information supplémentaire n'est donnée à ce sujet.

Au-delà de l'augmentation de la puissance, Hennessey laisse la CT5-V Blackwing intacte. Par exemple, elle est toujours équipée de la suspension Magnetic Ride Control 4.0. Le constructeur propose en option des freins carbone-céramique, qui pèsent 24 kg de moins que les pièces en acier standard.

L'habitacle de la Blackwing est doté d'une instrumentation de bord numérique de 12 pouces avec trois modes d'affichage : Tour, Sport et Track. Il y a aussi des fonctionnalités comme le contrôle de lancement et un système de gestion de la traction de performance. La CT5-V Blackwing 2023 est proposée à partir de 93 390 dollars (un peu plus de 85 000 euros au taux de change actuel). Hennessey ne prend pas encore de commandes pour sa mise à jour, il faudra patienter jusqu'en août 2023.

La CT5-V Blackwing 2024 bénéficie de quelques améliorations. Elle célèbre le 20e anniversaire de la série V en arborant des badges spéciaux sur la calandre et en bas des portières avant. Quelques nouvelles couleurs sont disponibles : Velocity Red, Cyber Yellow Metallic, Coastal Blue Metallic et Black Diamond Tricoat. Les voitures équipées d'une boîte automatique à 10 rapports peuvent bénéficier en option de l'assistance à la conduite mains libres Super Cruise de General Motors.