Le downsizing fait une nouvelle victime puisque Mercedes dit adieu au V8 pour son G500. La version Final Edition marque la dernière fois que la marque allemande installe un huit cylindres en V dans le G500, il sera doté d'un six cylindres, plus petit, l'an prochain. Ce chant du cygne arrive trois décennies après le lancement du 500 GE V8, premier Classe G doté d'un puissant V8.

Le véhicule est disponible en noir, blanc et olive, chacun étant limité à 500 exemplaires. Tous ont reçu un sticker "Final Edition" ainsi qu'un contour chromé pour l'enjoliveur de roue de secours. Mercedes a équipé le véhicule de jantes AMG de 20 pouces à doubles branches et à la couleur de la carrosserie si vous optez pour la peinture olive. Avec les deux autres teintes, les jantes sont noires.

En ouvrant les portières, un logo "G" et le texte "Stronger than time" (Plus fort que le temps) sont projetés sur le sol. Les seuils de porte et les poignées de maintien portent l'inscription "Final Edition", que l'on retrouve également au dos de la clé.

Mercedes a habillé l'habitacle de cuir, presque toutes les surfaces étant recouvertes de cuir Nappa. Il en va de même pour le compartiment à bagages et le panneau des commandes de réglage des sièges. En outre, Mercedes a ajouté le système audio surround Burmester, des sièges bicolores et une garniture de toit en cuir dont la partie centrale est colorée pour faire écho au centre des sièges tout en présentant les mêmes surpiqûres en forme de diamant.

Il n'y a pas de changement sous le capot, le V8 biturbo de 4,0 litres continue de produire 416 ch pour un couple de 610 Nm. Mercedes produira ces ultimes G500 V8 de septembre 2023 à mars 2024.

Le Classe G à moteur thermique est pour le moment maintenu en vie et sera associé à un EQG entièrement électrique sur la même plateforme, avec un style très compact.

Mercedes G500 V8 Final Edition