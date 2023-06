Lorsque la réglementation des hypercars du Mans est entrée en vigueur, il y avait une confusion quant à savoir si des voitures équivalentes homologuées pour la route étaient nécessaires ou non. Cela a alimenté des rumeurs selon lesquelles Peugeot devrait également vendre la 9X8 avec une plaque d'immatriculation. Cependant, les règles donnaient aux entreprises une certaine marge de manœuvre et les véhicules routiers n'étaient pas une nécessité. Avec suffisamment d'argent, une telle version serait possible.

Le PDG de Peugeot, Linda Jackson, a déclaré qu'une 9X8 conforme serait faisable. La condition ? Il faut écrire un chèque en blanc à la marque française. Apparemment un énorme accroc, car si la perspective d'un véhicule électrifié hautes performances marqué du lion semble excitante, personne n'a encore approché Peugeot à propos d'un véhicule routier.

Une utopie à l’image de la GR Super Sport ?

Convertir le modèle de piste en hypercar de rue donnerait enfin à Peugeot le fleuron de la performance que la marque vante depuis des décennies. Au fil des ans, la marque de Stellantis a développé des véhicules conceptuels incroyablement impressionnants qui n'ont malheureusement jamais vu le jour. Du Quasar à moteur central, de l'Oxia des années 1980, au V12 907 et à l'Onyx électrifié au diesel de 2012, Peugeot a eu une multitude de produits phares qui n'ont jamais été rien de plus que des voitures d'exposition spectaculaires.

Notre propre rendu d'il y a quelques années a montré comment la 9X8 pouvait être modifiée pour être légale sur la route. Tout comme cette dernière, l'hypercar GR Super Sport homologuée par Toyota avec une rumeur de plus de 1 000 ch n'est toujours pas apparue, et nous commençons à perdre espoir.

La vérité est qu'il pourrait être difficile de faire une analyse de rentabilisation pour une hypercar d'une marque grand public, car les fabricants haut de gamme et de luxe ont déjà très bien couvert ce segment.